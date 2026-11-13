Xiaomi 18 Pro ou Galaxy S26 : 2 700 mAh d’écart, mais un détail compte en voiture

Le Xiaomi 18 Pro chinois annonce 7 000 mAh contre 4 300 mAh pour le Galaxy S26. Si vous comptez acheter le Xiaomi avant sa présentation européenne, vérifiez votre usage d’Android Auto avant de vous décider.

Critère 18 Pro (Chine) Galaxy S26 Batterie 7 000 mAh 4 300 mAh Recharge filaire 100 W 25 W Zoom optique 3,2× 3×

Deux batteries, deux formats

L’écart sur la fiche est de 2 700 mAh. Le Xiaomi chinois est aussi plus lourd. Les capacités annoncées ne se convertissent pas directement en heures de navigation ou de jeu. En photo, le zoom optique est proche en cadrage, 3,2× contre 3×, malgré un écart important de définition des capteurs.

Pourquoi la version du logiciel importe autant

Une version chinoise et une version européenne peuvent se comporter différemment pour Android Auto, l’eSIM et les services Google. Le Galaxy S26 vendu en France donne un point de comparaison plus sûr pour ces usages. Si la voiture est un critère d’achat, attendez les caractéristiques et les conditions de la version européenne du Xiaomi, puis comparez les prix TTC à garantie comparable. Consulter le relevé des caractéristiques.

36 g d’écart et des écrans de taille proche

Le Xiaomi chinois pèse 203 g contre 167 g pour le Galaxy. Les écrans affichent 6,4 et 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz. Le Xiaomi ajoute un écran arrière de 2,7 pouces et un filtre de confidentialité. Si vous recherchez surtout un téléphone compact à tenir d’une main, le poids mérite autant d’attention que la diagonale.

Photo, logiciel et achat en France

Le Xiaomi aligne 200 Mpx sur le capteur principal et le périscope, contre 50 et 10 Mpx sur le Galaxy. Les chiffres ne préjugent pas du résultat de nuit ou sur un sujet en mouvement. Le comparatif américain cite par ailleurs une puce Snapdragon sur son Galaxy S26 : ce détail ne doit pas être transposé à la version française. Pour un achat local, vérifiez le suivi logiciel, l’eSIM et la garantie sur la fiche française et attendez les caractéristiques définitives du Xiaomi européen avant de comparer les prix.