Xiaomi 18 Pro ou 17 Pro : 700 mAh de plus, mais faut-il renoncer au zoom 5× ?

Le Xiaomi 18 Pro chinois ajoute 700 mAh par rapport au 17 Pro, mais son téléobjectif passe de 5× à 3,2×. Avant de remplacer votre téléphone, demandez-vous à quelle distance vous cadrez le plus souvent.

Critère 18 Pro (Chine) 17 Pro (Chine) Batterie 7 000 mAh 6 300 mAh Zoom optique 3,2× 5× Poids 203 g 192 g

700 mAh de plus et 11 g supplémentaires

Les fiches chinoises placent le 18 Pro à 7 000 mAh et 203 g, contre 6 300 mAh et 192 g pour le 17 Pro. Les deux annoncent 100 W en filaire et 50 W sans fil. La capacité ne permet pas de prédire le gain en heures : l’écran, le modem et les usages influent sur la consommation.

Pourquoi un capteur de 200 Mpx ne remplace pas un zoom 5×

Le 18 Pro utilise un périscope de 200 Mpx à 3,2×, là où le 17 Pro disposait d’un 50 Mpx à 5×. Le premier cadrage est plus large à distance égale. À 5×, le 18 Pro doit recadrer ou traiter l’image : seul un essai comparable permettrait de juger le résultat. Si vous utilisez surtout le zoom pour des concerts ou des détails lointains, le 17 Pro conserve un argument. Consulter Xiaomi.

Écran : le 18 Pro est plus lumineux sur le papier, le 17 Pro plus défini

Le 18 Pro affiche 2 436 × 1 120 pixels sur 6,4 pouces, contre 2 656 × 1 220 sur 6,3 pouces pour le 17 Pro. Les pics annoncés sont de 4 000 et 3 500 nits. Ces chiffres ne décrivent pas la luminosité sur tout l’écran. Le filtre de confidentialité du 18 Pro peut compter dans les transports. Les deux gardent un écran arrière de 2,7 pouces.

Prix, performances et intérêt de changer

À 12 Go et 256 Go, les prix de lancement chinois passent de 4 999 yuans (environ 677 €) à 5 999 yuans (environ 812 €), soit 20 % de plus. Ces équivalents au taux du 12 novembre 2026 excluent les frais d’importation. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 succède au Gen 5, mais la génération de puce ne suffit pas à prédire les performances prolongées en jeu. Si votre 17 Pro vous convient et que vous utilisez son zoom 5×, l’intérêt du changement tient surtout à la batterie et au filtre de confidentialité. Un propriétaire ayant déjà déverrouillé son 17 Pro doit aussi vérifier les règles applicables à la nouvelle référence avant de supposer qu’il pourra retrouver la même configuration.