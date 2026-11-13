Xiaomi 18 Pro : la version chinoise a une plus grosse batterie, mais faut-il l’importer ?

Les Xiaomi 18 Pro chinois et européens pourraient se distinguer par leur batterie. Les capacités chinoises sont publiques. Celles rapportées pour l’Europe restent à recouper avec les fiches définitives avant de commander.

Critère Version chinoise Version européenne 18 Pro 7 000 mAh 6 000 mAh rapportés 18 Pro Max 8 500 mAh 7 050 mAh rapportés

Ce que disent les chiffres disponibles

En Chine, le 18 Pro est annoncé à 7 000 mAh et le Pro Max à 8 500 mAh. Des étiquettes européennes rapportées par Memeburn indiquent 6 000 mAh et 7 050 mAh respectivement. L’écart serait donc de 1 000 mAh sur le Pro et 1 450 mAh sur le Pro Max si ces valeurs se confirment. Comparez toujours Pro avec Pro et Pro Max avec Pro Max.

Trois contrôles avant de payer

Demandez la référence exacte et vérifiez d’abord Android Auto, les bandes mobiles utiles à votre opérateur et les conditions de retour. Vérifiez aussi le coût TTC livré, avec la garantie réellement applicable depuis la France. Pour une décision d’achat, le rendez-vous du 17 novembre à Paris doit permettre de comparer les caractéristiques officielles européennes. Consulter les chiffres rapportés pour l’Europe.

Recharge, mémoire et photo : où placer le point d’interrogation

Les deux versions chinoises annoncent 100 W en filaire. Les informations européennes évoquent 90 W pour le Pro et 100 W pour le Pro Max, ainsi que 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go. Les variantes chinoises montent jusqu’à 16 Go et 1 To. Ces chiffres européens viennent de fiches rapportées et doivent être confirmés. Le double capteur Leica de 200 Mpx est également évoqué pour l’international.

Le prix d’import doit inclure les frais et le service

En Chine, les prix de lancement cités sont de 5 999 yuans (environ 812 €) pour le Pro et de 6 999 yuans (environ 947 €) pour le Pro Max, au taux du 12 novembre 2026. Les montants européens de 1 399 et 1 599 € restent des chiffres rapportés. Une conversion brute ne couvre ni la TVA et les frais éventuels, ni les retours. Sur la version chinoise, vérifiez aussi les notifications, la compatibilité Android Auto et le suivi du logiciel sans supposer qu’un passage à la version mondiale sera possible. Le 17 novembre permettra de vérifier ces points sur les fiches destinées à l’Europe.