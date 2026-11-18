L’alerte du Xiaomi 18 Pro peut signaler un regard extérieur. Caméra, portée, angle de détection : ce qu’elle protège réellement et ses limites.

Le Xiaomi 18 Pro ne se contente pas de rendre l’écran moins lisible de côté. Xiaomi décrit aussi une fonction capable de signaler qu’une autre personne regarde l’affichage, avec une alerte dans HyperIsland ou une vibration. Son intérêt est concret dans les transports ou au bureau, à condition de connaître ses limites : la détection possède une portée et un angle de fonctionnement précis.

Deux fonctions coexistent donc. Le filtre de confidentialité agit sur la visibilité de l’affichage ; l’alerte tente de repérer un regard extérieur. L’une ne prouve pas que l’autre est active et aucune des deux ne garantit qu’un message reste invisible dans toutes les positions.

Une alerte qui repose sur la caméra avant

Dans sa présentation du Xiaomi 18 Pro, Xiaomi explique que l’alerte de confidentialité utilise la reconnaissance du propriétaire par la caméra frontale. Le téléphone peut alors avertir par une vibration ou par HyperIsland, la zone d’information située en haut de l’interface.

Cela ne remplace pas le verrouillage du téléphone. L’objectif est d’attirer l’attention sur une situation que l’utilisateur pourrait ne pas remarquer pendant qu’il consulte un écran déjà allumé. Il peut ensuite masquer le contenu, changer de position ou verrouiller l’appareil.

Il serait en revanche excessif de présenter cette fonction comme un détecteur infaillible d’espionnage. Xiaomi décrit une reconnaissance visuelle dans des conditions données, pas une certitude sur les intentions de la personne présente à proximité.

Un mètre et 30 degrés : les limites à connaître

La note technique du fabricant indique une portée effective d’environ 1 mètre et un angle horizontal allant jusqu’à ±30°. Hors de cette zone, la reconnaissance peut devenir plus lente ou moins précise. Ces limites changent directement la façon d’interpréter une absence d’alerte.

Situation Ce que l’on peut attendre Ce qu’il ne faut pas en déduire Une personne regarde l’écran dans la zone de détection Une alerte peut signaler la situation La détection est systématique La personne est plus éloignée ou décalée La reconnaissance peut être moins précise ou retardée L’absence d’alerte prouve que personne ne voit l’écran Le filtre anti-regards est activé La lisibilité latérale est réduite Le contenu est invisible sous tous les angles Des données sensibles sont affichées Verrouiller ou masquer le contenu reste possible L’alerte peut remplacer ces gestes

Le filtre de l’écran et l’alerte ne rendent pas le même service

Le filtre de confidentialité réduit la visibilité depuis les côtés. Xiaomi annonce aussi des réglages adaptés aux notifications, aux fenêtres flottantes et aux applications en écran partagé. C’est utile sur un appareil qui permet de conserver plusieurs contenus visibles : une conversation n’exige pas forcément le même niveau de discrétion qu’une page météo.

L’alerte ajoute une information à cette protection visuelle. Une fois averti, l’utilisateur peut masquer le contenu ou verrouiller l’appareil. Pour une donnée confidentielle, le premier réflexe reste de limiter son affichage en public.

Ce qu’un utilisateur français doit vérifier

La fonction est décrite pour le Xiaomi 18 Pro sur sa fiche mondiale. Cela ne permet pas de l’étendre à tous les Xiaomi sous HyperOS 4. Pour un appareil acheté en France, les options disponibles doivent être vérifiées sur le modèle et la version logicielle concernés.

Il faut aussi distinguer les réglages qui réduisent la lisibilité de l’écran et l’alerte de regard extérieur. Cette dernière est présentée avec une vibration ou un signal dans HyperIsland ; la fiche ne détaille pas le choix de ces modes dans une interface française.

Enfin, l’absence de notification n’est jamais un certificat de confidentialité. La nouveauté peut aider à remarquer un regard indiscret ; elle n’élimine ni les limites de l’angle de détection ni la nécessité de verrouiller son téléphone quand on ne l’utilise plus.