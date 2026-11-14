Xiaomi 18 Pro et Pro Max : comment réserver le coupon de 100 € avant le lancement

Si vous envisagez d’acheter un Xiaomi 18 Pro ou un 18 Pro Max, vous pouvez réserver un coupon de 100 € et 500 Mi Points jusqu’au mardi 17 novembre à 15 h 30. Pour être éligible aux accessoires offerts après achat, il faut s’inscrire avant 14 h le même jour.

Sur la page française du lancement, ouvrez la rubrique « Réservez Xiaomi 18 Pro Series », connectez-vous à votre compte Mi personnel et validez la réservation du pack. La démarche est gratuite, ouverte aux personnes majeures en France métropolitaine et ne vous engage pas à acheter le téléphone. Vous pouvez donc réserver l’avantage, attendre les prix français et décider ensuite.

Les conditions françaises de Xiaomi fixent une deuxième échéance : le coupon peut être utilisé pour un achat admissible jusqu’au 31 décembre 2026 à 23 h 59, heure française.

Quel chargeur est offert avec chaque Xiaomi ?

Modèle Accessoires après achat admissible Xiaomi 18 Pro Adaptateur HyperCharge 90 W à trois ports et coque magnétique en silicone pour le Pro Xiaomi 18 Pro Max Ensemble de charge Xiaomi 100 W de type A et coque magnétique en silicone pour le Pro Max

Les cadeaux dépendent des stocks. Une réservation entre 14 h et 15 h 30 le 17 novembre reste dans la fenêtre prévue pour le coupon, alors que le seuil prévu pour les accessoires est déjà passé.

Vérifiez le prix net avant de payer

Le coupon vise les produits admissibles de la série 18 Pro. Xiaomi précise que l’opération ne se combine pas avec d’autres promotions ou concours de l’organisateur. Avant de valider, vérifiez la référence sélectionnée, le montant effectivement déduit et la présence du cadeau dans le récapitulatif. Les 500 Mi Points constituent un avantage séparé de la remise de 100 €.

Si vous hésitez entre les deux téléphones, comparez à capacité de stockage égale. Le prix après remise et la valeur des accessoires que vous auriez réellement achetés vous donneront le coût du passage au Pro Max.