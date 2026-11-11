Xiaomi 17T ou Redmi Note 17 Pro 5G : le zoom 5× vaut-il de renoncer à 1 840 mAh ?

Le Xiaomi 17T et le Redmi Note 17 Pro 5G rechargent tous les deux jusqu’à 67 W. Leurs vraies différences sont ailleurs. Le 17T dispose d’un téléobjectif dédié pour cadrer les sujets lointains, tandis que le Redmi embarque une batterie de 8 340 mAh. Pour choisir, demandez-vous à quelle fréquence vous recadrez vos photos et quand vous manquez réellement de batterie.

Ce que vous gagnez et ce que vous cédez

Critère Xiaomi 17T Redmi Note 17 Pro 5G Caméra principale 50 MP avec stabilisation optique 50 MP avec stabilisation optique Caméra pour les sujets éloignés Téléobjectif 50 MP, équivalent 115 mm Pas de téléobjectif dédié Vidéo arrière Jusqu’à 4K à 60 i/s Jusqu’à 1080p à 30 i/s Batterie 6 500 mAh 8 340 mAh Recharge filaire maximale 67 W 67 W

Les données proviennent des fiches françaises du Xiaomi 17T et du Redmi Note 17 Pro 5G. Le zoom optique de 5× correspond au rapport entre la focale équivalente du téléobjectif, 115 mm, et celle du capteur principal, 23 mm.

Le 5× change surtout les photos que vous ne pouvez pas prendre de plus près

Un enfant sur un terrain, un détail sur une façade ou un sujet au fond d’une salle : dans ces situations, se rapprocher n’est pas toujours possible. Le téléobjectif du 17T permet un cadrage serré sans dépendre uniquement d’un recadrage numérique du capteur principal. À l’intérieur ou de nuit, la lumière disponible et le mouvement du sujet continuent de faire la différence. Une focale plus longue ne garantit pas une meilleure photo dans chaque scène.

Si vos photos sont surtout des paysages ou des groupes à portée de bras, le 5× pèsera moins dans votre choix. En revanche, si vous recadrez aussi vos vidéos au montage, la 4K du 17T apporte une marge dont le 1080p du Redmi ne dispose pas au même degré.

La batterie du Redmi a surtout du sens loin d’une prise

Les 1 840 mAh supplémentaires représentent environ 28 % de capacité en plus. Ce chiffre ne donne pas le nombre d’heures gagnées : le réseau, l’écran et vos usages changent la consommation. Si vous partez toute la journée avec le GPS allumé, cette réserve peut compter davantage que le téléobjectif. Si vous rechargez tous les soirs sans difficulté et photographiez régulièrement des sujets éloignés, le 17T répond plus directement à votre besoin.