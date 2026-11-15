Xbox : trois animations cultes de démarrage pourraient revenir sur les consoles

L’animation verte de la première Xbox pourrait bientôt refaire surface sur les consoles actuelles. Selon Pure Xbox, une version des notes de mise à jour a mentionné trois animations de démarrage historiques avant que ce passage soit retiré. À la date du signalement, le 14 novembre, elles ne sont pas encore accessibles au public.

Quels démarrages ont été repérés ?

Xbox originale : la séquence est celle de la première génération, sortie en 2001 aux États-Unis.

: la séquence est celle de la première génération, sortie en 2001 aux États-Unis. Xbox 360, 2005 : il s’agit de la séquence des débuts de la console.

: il s’agit de la séquence des débuts de la console. Xbox 360, 2010 : la liste mentionnait aussi la version de la période Xbox 360 S, plusieurs années après le premier modèle.

La nuance intéressera ceux qui ont connu plusieurs générations de Xbox 360. Reconnaître la console ne suffit pas à reconnaître son animation : la séquence vue au début de la génération et celle de 2010 ont des identités visuelles distinctes.

Où vérifier si l’option arrive sur votre console ?

Pure Xbox indique que la section des réglages consacrée au démarrage est l’endroit à surveiller. Quand la fonction sera effectivement distribuée, vérifiez d’abord que votre console a installé la mise à jour système et cherchez les nouveaux choix de personnalisation. Les notes ont été remaniées, ce qui laisse encore en suspens la liste précise des consoles et l’ouverture à tous les joueurs. Le fait que le 25e anniversaire tombe le 15 novembre ne constitue pas un horaire de déploiement.

Microsoft a déjà détaillé différentes nouveautés dans son bilan officiel du 25e anniversaire de Xbox. Le petit retour dans le temps signalé ici porte sur le démarrage de la console. Il ne modifie ni vos jeux installés, ni leurs sauvegardes.