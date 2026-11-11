Xbox Series X25 : Microsoft annonce un réassort, mais à quelle heure regarder en France ?

Microsoft a annoncé un réassort limité de la Xbox Series X25 et de sa manette anniversaire pour le 12 novembre. Si vous comptez tenter votre chance depuis la France, deux horaires circulent dans les communications de Microsoft. Le compte Xbox parle de minuit, heure locale. La fiche française de la console affiche, elle, une date de sortie le 12 novembre à 23 h. Aucun de ces éléments ne garantit qu’un stock français sera disponible à cette heure.

Minuit et 23 h ne désignent pas forcément la même chose

Dans son annonce du 10 novembre, Xbox indique que des quantités limitées seront proposées sur le Microsoft Store et chez des revendeurs participants. La marque annonce un départ à minuit, heure locale, avec une référence explicite à l’heure de la côte Est pour les États-Unis. Pris au pied de la lettre en France, minuit le 12 novembre correspond au passage du mercredi 11 au jeudi 12.

La boutique française affiche de son côté 23 h le jeudi 12 novembre comme heure de sortie du produit et indique une rupture de stock au moment de notre vérification. Une date de sortie sur une fiche produit n’est pas une confirmation de la remise en vente. Xbox n’a pas détaillé, dans son annonce, les quantités réservées à la France ni les enseignes françaises participantes.

Console et manette : deux disponibilités à vérifier

Le réassort concerne à la fois la console et la manette. Le retour de l’une ne garantit pas celui de l’autre : si vous cherchez uniquement la manette, consultez sa fiche séparément. Vérifiez également que le vendeur livre bien en France avant de prendre pour argent comptant une alerte de disponibilité venue d’un autre pays.

La Series X25 est l’édition anniversaire à coque vert translucide, avec une console numérotée, une manette assortie et Halo: Campaign Evolved dans le pack présenté par Microsoft. Le tarif affiché en France reste 899,99 €. Notre dossier sur l’édition anniversaire revient sur ce que le pack ajoute à la Series X. Le réassort porte sur la disponibilité de cette édition. Microsoft n’a annoncé aucune baisse de prix avec ce retour.

Si la fiche reste en rupture à minuit, vérifiez de nouveau le jeudi auprès de la boutique française. À 23 h, l’indication qui compte est la possibilité de commander : l’heure affichée seule ne suffit pas.