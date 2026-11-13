Xbox Series X et Series S : votre vieux disque USB peut libérer de la place, mais quels jeux peut-il lancer ?

Votre Xbox manque de place et un ancien disque dur USB dort dans un tiroir ? Il peut encore servir à lancer des jeux rétrocompatibles et à archiver des jeux Series X|S. La différence apparaît au moment de jouer. Si le titre exige le stockage rapide de la console, transférez-le vers le SSD interne ou une carte d’extension compatible.

Quels jeux peut-on lancer directement depuis un disque USB ?

Le tableau vaut pour les Xbox Series X et Series S. Un disque dur et un SSD branchés en USB offrent les mêmes possibilités dans ce tableau. Le SSD peut accélérer la copie sans rendre jouable un titre qui exige le stockage rapide de la console.

Ce que vous voulez faire Disque ou SSD USB SSD interne ou carte d’extension Archiver un jeu Series X|S Oui Oui Lancer un jeu Xbox One, Xbox 360 ou Xbox d’origine compatible Oui Oui Lancer un jeu Series X|S qui exige le stockage rapide Transfert nécessaire Oui, directement

Xbox explique la différence par la manière dont les jeux accèdent à leurs données. La carte d’extension utilise un port dédié. Si la console vous demande de déplacer un jeu vers un stockage plus rapide, passer d’un disque dur USB à un SSD USB ne lève pas cette restriction.

Libérez de la place sans tout retélécharger

Vérifiez le disque. Prévoyez au moins 128 Go et une connexion USB 3.0 ou ultérieure. Si la console demande un formatage, sauvegardez les fichiers existants ailleurs avant de l’accepter. Conditions de stockage USB. Déplacez un jeu que vous utilisez peu. Dans les paramètres de stockage, sélectionnez le disque source, puis choisissez de déplacer le jeu vers le disque USB. Le déplacement libère la place occupée sur le SSD interne. Choisissez où installer chaque type de jeu. Xbox permet de choisir plusieurs emplacements par défaut. Vous pouvez laisser les jeux rétrocompatibles sur le disque USB et réserver le SSD aux titres qui en ont besoin.

Sur une Series S de 512 Go, vous pouvez archiver un gros jeu terminé sur USB et garder le prochain sur le SSD interne. Si vous reprenez le premier, le transfert local évite de retélécharger le jeu complet. Une mise à jour peut toutefois rester nécessaire.

Quand la carte d’extension devient utile

Si vous alternez souvent entre plusieurs gros jeux Series X|S qui exigent le SSD, la carte d’extension évite de les déplacer à chaque fois. Si le manque de place se présente uniquement lors d’une grosse sortie, commencez par archiver un jeu que vous lancez rarement. La rubrique Mes jeux et applications → Gérer → Libérer de l’espace peut aussi signaler des copies en double ou des contenus additionnels inutilisés.

Que faire si le jeu est bien installé mais refuse de démarrer ?

Vérifiez d’abord depuis quel disque la console tente de lancer le jeu. Si elle demande un stockage plus rapide, déplacez le jeu vers le SSD interne ou la carte d’extension, puis relancez-le depuis la bibliothèque. Pour gagner du temps, utilisez la copie lorsque vous voulez conserver une archive sur USB, ou le déplacement si vous souhaitez récupérer de la place sur le disque de départ.