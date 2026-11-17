Xbox Series X et S : 38 millions estimés, contre 60 millions pour la Xbox 360 au même âge

Après six ans, les Xbox Series X et S atteindraient ensemble environ 38 millions de ventes mondiales, selon une estimation de Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners. Dans sa comparaison, la Xbox 360 dépassait 60 millions au même stade de sa carrière et la Xbox One 49 millions. Microsoft n’a pas publié ce bilan de 38 millions comme un chiffre officiel de ventes.

Comparer six ans avec six ans

La série Xbox a fêté ses six ans le 10 novembre. Dans la comparaison de Daniel Ahmad relayée par Pure Xbox, toutes les machines sont prises après environ six années de commercialisation. Le total de la Xbox 360 en fin de carrière est donc un autre repère. Une console continue souvent de se vendre bien après son sixième anniversaire.

Famille Xbox Ventes après environ six ans dans la comparaison Xbox Series X et S Environ 38 millions estimés Xbox One Plus de 49 millions Xbox 360 Plus de 60 millions

L’écart avec la Xbox 360 est donc de l’ordre de 22 millions à cet âge. Les valeurs citées sont arrondies et certaines sont présentées comme des seuils dépassés. En déduire une différence exacte à l’unité près donnerait une précision que ces données n’ont pas.

Ce que les ventes de consoles ne disent pas sur votre Game Pass

Un total de machines renseigne sur la diffusion du matériel. Il ne compte pas directement les abonnés, les joueurs PC ou ceux qui utilisent le cloud. Une personne peut aussi acheter plusieurs consoles, et un même foyer en partager une. Le tableau ne permet donc pas de déduire combien de personnes jouent aujourd’hui à un jeu Xbox ni de calculer la rentabilité d’un service.

Pour un propriétaire de Series X ou S, les informations qui changent l’usage sont la disponibilité des jeux sur sa console, leur suivi et les conditions de son abonnement. Ce relevé de ventes ne modifie aucun de ces droits. Il permet en revanche de situer la génération actuelle dans l’histoire du matériel Xbox et de comprendre pourquoi Microsoft cherche à toucher aussi les joueurs sur ordinateur et d’autres écrans.

Le prochain chiffre à suivre

La méthode employée, la période exacte et la distinction entre unités vendues aux clients ou livrées aux distributeurs comptent lorsque l’on rapproche plusieurs bilans. Pour juger une évolution, il faudra comparer des estimations construites sur une base cohérente ou un nouveau chiffre publié par Microsoft. Celui relayé aujourd’hui doit conserver son attribution à Daniel Ahmad.