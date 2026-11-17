Persona 4 Revival arrive le 18 février 2027, puis Fable le 23 février. Les deux jeux sont annoncés dans le Game Pass dès leur sortie. Sur console, il faut prévoir la formule donnant accès aux nouveautés au lancement. Sur PC, PC Game Pass est l’autre option à vérifier selon votre matériel. L’accès anticipé de Fable commence aussi le 18 février, mais correspond à l’édition Premium.

Jeu Date annoncée Point à vérifier Persona 4 Revival 18 février 2027 PC, Xbox Series et cloud annoncés Fable 23 février 2027 Accès anticipé dès le 18 février avec l’édition Premium

Atlus confirme la date de Persona dans sa présentation du remake sur Xbox Wire. Le jeu reconstruit l’aventure d’Inaba avec des graphismes, une présentation et des améliorations de confort actualisés. Pour Fable, le podcast officiel du 13 novembre rappelle le lancement du 23 février.

Quel abonnement faut-il regarder ?

Pour les sorties dès le lancement, les formules concernées sont Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Le choix dépend de la plateforme. Sur une Xbox, Ultimate est la formule qui inclut ces nouveautés au premier jour. Sur ordinateur, PC Game Pass peut suffire pour les versions PC. Vérifiez la fiche du jeu dans l’application correspondant à votre compte avant de vous abonner : l’accès dépend de la formule, du support et de la région.

La date du 18 février pour Fable demande une lecture attentive. Elle correspond à l’accès anticipé de l’édition Premium. Le lancement normal reste fixé au 23. Si vous voulez simplement profiter du jeu inclus dans l’abonnement, c’est cette seconde date qui sert de repère. Un éventuel supplément pour l’édition Premium doit être évalué séparément.

Ajoutez les jeux à votre liste de souhaits pour retrouver leurs fiches, puis contrôlez les dates à l’approche de février. Sur PC, la configuration minimale et l’espace libre seront à vérifier lorsque les versions finales seront documentées. Sur console, le préchargement et les langues disponibles auront également leur importance. Deux RPG proches ne demandent pas de les commencer le même jour : le calendrier permet surtout de choisir son premier jeu en connaissance de cause.

La liste des prochaines sorties rassemblée par VICE cite aussi Clockwork Revolution, State of Decay 3 ou Witchbrook. Pour ces jeux, une présence annoncée dans le service et une date ferme sont deux informations à contrôler séparément. Le tableau ci-dessus conserve les deux rendez-vous datés confirmés par leurs annonces officielles.