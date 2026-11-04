Xbox a confié une Series X à un studio de créatures de cinéma. Le résultat est une sculpture unique et jouable, présentée dans une vidéo officielle.

Cette Xbox fonctionne dans un alligator de plus de 1,50 mètre, et elle existe vraiment

Un alligator a « avalé » une Xbox Series X. La formule de Microsoft est volontairement absurde, mais l’objet existe : la Xbox Series X-BITE cache une console fonctionnelle dans une sculpture de reptile mesurant plus de cinq pieds, soit un peu plus de 1,50 mètre. Présentée le 3 novembre, cette pièce unique tient davantage de l’accessoire de cinéma que de la nouvelle version d’une console.

Aucun animal réel n’a été utilisé. La créature a été fabriquée par John Nolan Studio, spécialiste des animatroniques, passé notamment par The Witcher et Jurassic World Dominion. La vidéo officielle montre le résultat, avec une manette personnalisée entre les mâchoires.

Présentation officielle de la Xbox Series X-BITE — Xbox.

Une vraie console au centre d’une créature fabriquée sur mesure

Le studio a utilisé modélisation 3D, sculpture et fabrication pour construire l’enveloppe. Le symbole Xbox éclairé sur le corps laisse apparaître la console ; la manette porte des marques de morsure et les yeux reprennent les codes visuels de la marque.

L’intérêt de cette réalisation se trouve dans l’intégration. Une console vendue en série doit rester relativement simple à placer à côté d’un téléviseur. Ici, cette contrainte disparaît au profit d’une pièce spectaculaire qui attire immédiatement le regard. Il n’y a en revanche aucune annonce de puissance supplémentaire ou de jeu exclusif associé à cet habillage.

Xbox Wire la décrit comme jouable, tout en indiquant en bas de présentation qu’elle convient avant tout à l’exposition. Mieux vaut donc la voir comme une création promotionnelle autour d’une Series X que comme un nouveau format commercial.

Le concours ne s’adresse pas aux joueurs français

Microsoft prévoit d’offrir cet exemplaire unique dans un concours organisé jusqu’au 10 novembre. Il est réservé aux résidents des 50 États américains et de Washington D.C., âgés d’au moins 18 ans. La France n’est pas éligible.

Il n’existe ni prix français ni série à commander. Pour les lecteurs d’ici, l’objet vaut surtout pour le travail de fabrication montré dans la vidéo : un détournement d’une machine connue en créature de cinéma, sans prétendre qu’un alligator vivant aurait réellement avalé une console.

Visuel : Microsoft / Xbox, Xbox Wire.