Xbox : retrouvez les jeux auxquels vous jouiez il y a des années

Votre premier jeu Xbox, le nombre d’heures passées sur votre titre préféré ou votre plus longue série de jours de jeu peuvent refaire surface dans Xbox Playback. Microsoft confirme que la France fait partie du lancement du 12 novembre. Le récapitulatif est disponible progressivement jusqu’au 31 décembre 2026.

Où retrouver votre bilan depuis la France

Ouvrez la page française Xbox Playback dans un navigateur. Connectez-vous avec le compte Microsoft associé à votre profil de joueur. Si vous avez plusieurs comptes, vérifiez le gamertag affiché avant d’ouvrir le bilan. La page française ouvre bien le parcours de connexion. Le récapitulatif personnalisé apparaît une fois connecté avec un profil éligible et servi par le déploiement.

Microsoft propose aussi Playback sur console. Si la carte apparaît dans votre interface Xbox, ouvrez-la avec le même profil. Si elle manque encore, la version Web est le premier endroit à vérifier. Le lancement s’effectue progressivement et deux comptes peuvent donc voir arriver le récapitulatif à des moments différents.

Ce que Playback remonte de vos années Xbox

Le bilan combine des souvenirs et des chiffres. Il peut afficher votre premier jeu Xbox connu, vos titres les plus joués, votre temps de jeu total, vos succès et votre plus longue série de jeu. Le résultat dépend de l’historique que Microsoft peut rattacher au profil. Un jeu joué sur un ancien gamertag ne doit donc pas être attendu dans le bilan d’un autre compte.

Pour retrouver davantage de détails, ouvrez les archives Playback depuis le service Web. Le récapitulatif et ses cartes de partage servent à retrouver des moments marquants, tandis que les archives donnent accès à d’autres éléments disponibles dans votre historique. Après le visionnage, utilisez le bouton de partage sur le Web ou le code QR montré à la fin de la vidéo sur console pour obtenir une carte.

Pourquoi votre récapitulatif peut manquer

Dans son annonce, Xbox demande au minimum un point de Gamerscore, un succès et une minute de jeu admissible liée au profil. L’accès sur console exige aussi au moins une minute de jeu admissible sur console. Si vous remplissez ces conditions, vérifiez d’abord le compte connecté et réessayez plus tard. Microsoft précise que certaines données historiques peuvent manquer ou apparaître avec un délai.