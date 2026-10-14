Xbox : Microsoft lance un avertissement sur l’avenir de ses jeux, Halo et Call of Duty ne suffiront pas

Halo, Call of Duty, Fallout ou encore Minecraft occupent une place centrale dans l’avenir de Xbox. Microsoft veut transformer ses plus grands succès en franchises mondiales capables de générer des milliards de dollars. Mais sa nouvelle dirigeante vient de lancer un avertissement particulièrement révélateur : Xbox ne pourra pas assurer son avenir en se contentant de faire revivre ses anciennes licences. Une déclaration qui intervient alors que plusieurs studios ont quitté le groupe et que les joueurs s’interrogent sur la place réservée aux créations originales.

La patronne de Xbox prévient : miser uniquement sur les anciennes licences serait une erreur

L’information a été révélée le 12 octobre 2026 par le journaliste américain Jez Corden, de Windows Central.

Le média a obtenu auprès de plusieurs sources des retranscriptions non autorisées d’une réunion interne organisée la semaine précédente chez Microsoft.

Au cours de cet échange, Asha Sharma, directrice générale de Microsoft Gaming depuis février 2026, a présenté ses ambitions pour les futurs jeux développés et édités par Xbox.

La dirigeante confirme que Microsoft souhaite concentrer une partie importante de ses investissements sur ses franchises les plus populaires.

Mais elle insiste également sur la nécessité de continuer à inventer de nouveaux univers.

Son avertissement est particulièrement explicite : Xbox ne survivra pas en se contentant de revivre ses succès du passé.

Selon les propos rapportés, l’entreprise doit retrouver le courage de créer de nouvelles propriétés intellectuelles capables de séduire d’autres publics.

Ces déclarations n’ont pas été publiées dans une transcription officielle de Microsoft. Elles sont attribuées à Asha Sharma par Windows Central et ont ensuite été reprises par Video Games Chronicle.

Microsoft veut transformer Halo, Fallout et Call of Duty en franchises mondiales encore plus puissantes

La nouvelle stratégie ne signifie pas que Xbox envisage d’abandonner ses licences historiques.

Au contraire, Microsoft cherche à exploiter davantage ses univers les plus connus, à commencer par Halo, Fallout, Call of Duty, Minecraft et World of Warcraft.

Ces franchises possèdent déjà des communautés importantes, plusieurs épisodes et une reconnaissance internationale.

Pour Microsoft, elles représentent des investissements dont les perspectives commerciales sont plus faciles à évaluer que celles d’un projet entièrement inédit.

Une nouvelle aventure Fallout profite immédiatement de la notoriété de la série, tandis qu’un jeu issu d’un univers inconnu doit construire son public à partir de zéro.

Asha Sharma souhaite donc développer les grandes licences existantes tout en recherchant celles qui pourraient devenir les succès de demain.

Cette stratégie ne se limite d’ailleurs plus aux jeux vidéo.

Microsoft a récemment présenté une nouvelle division destinée à développer ses franchises au cinéma, à la télévision, dans les produits dérivés et à travers des expériences physiques.

Le changement accompagne notamment la nomination d’une nouvelle dirigeante à la tête de Mojang, évoquée dans notre article consacré à l’avenir de Minecraft.

Le problème : plusieurs studios réputés pour leurs créations originales ont quitté Xbox

Les déclarations d’Asha Sharma interviennent dans un contexte particulièrement délicat.

Microsoft a engagé une restructuration importante de ses activités gaming, avec des suppressions de postes et une réorganisation de plusieurs équipes.

Des studios connus pour leurs projets originaux ont notamment été concernés.

Double Fine, à l’origine de Psychonauts et de plusieurs productions créatives, fait partie des équipes ayant quitté le périmètre traditionnel de Xbox.

Compulsion Games, connu pour We Happy Few et South of Midnight, a également été touché par cette transformation.

Le cas de Ninja Theory, développeur de Hellblade, illustre lui aussi les bouleversements traversés par les studios internes.

Ces changements posent une question importante : comment Microsoft compte-t-il multiplier les nouvelles idées tout en réduisant ou en réorganisant les structures qui contribuaient justement à les développer ?

La créativité ne dépend évidemment pas d’un studio particulier. Mais le développement d’une nouvelle licence nécessite du temps, des équipes expérimentées et la capacité d’accepter un risque commercial.

C’est cette contradiction apparente que la direction devra résoudre.

Clockwork Revolution pourrait devenir l’un des premiers tests de cette stratégie

Parmi les projets encore attendus, Clockwork Revolution représente un exemple particulièrement intéressant.

Développé par inXile Entertainment, ce RPG propose un univers steampunk dans lequel les voyages temporels peuvent influencer les événements et les personnages.

Contrairement à un nouvel épisode de Halo ou de Fallout, le titre ne bénéficie pas d’une franchise déjà installée auprès de millions de joueurs.

Il doit convaincre grâce à ses mécaniques, à son univers et à son identité.

Windows Central le présente comme l’un des exemples de nouvelles licences capables de montrer que Xbox peut encore proposer des créations ambitieuses.

Le jeu est attendu en 2027 sur Xbox Series X|S et PC.

Il serait toutefois prématuré de le présenter comme une réussite commerciale acquise.

Son accueil permettra justement de mieux mesurer la capacité de Microsoft à installer un nouvel univers dans un marché particulièrement concurrentiel.

Gears of War E-Day et Forza Horizon 6 illustrent l’autre priorité de Microsoft

À l’opposé de ces nouvelles licences, Xbox continue de miser sur les franchises qui ont déjà fait leurs preuves.

Gears of War: E-Day, lancé le 6 octobre, remet en scène Marcus Fenix et Dominic Santiago dans un épisode consacré aux origines de l’invasion des Locustes.

Le jeu s’appuie sur des personnages emblématiques et sur une formule connue des amateurs de la franchise.

Forza Horizon 6 constitue un autre exemple de cette stratégie.

Ces deux productions peuvent attirer des joueurs qui connaissent déjà leurs univers, tout en séduisant de nouveaux utilisateurs.

La direction de Xbox a d’ailleurs évoqué des premiers résultats encourageants pour plusieurs de ses jeux internes lors de réunions récentes.

Mais ces résultats ne signifient pas qu’il serait inutile d’inventer de nouvelles franchises.

Microsoft semble désormais vouloir combiner la sécurité commerciale de ses licences historiques avec des projets capables d’élargir son public.

Xbox pourrait également chercher sa prochaine grande réussite sur mobile

Les ambitions présentées par Asha Sharma ne concernent pas uniquement les joueurs sur Xbox Series X|S et PC.

La dirigeante a également évoqué le potentiel de King, le studio derrière Candy Crush, dans le secteur des jeux mobiles et occasionnels.

Ce marché représente un enjeu particulièrement important pour Microsoft depuis l’acquisition d’Activision Blizzard.

Des jeux comme Monopoly Go et Block Blast attirent aujourd’hui une audience considérable, parfois différente de celle des grandes productions consoles.

La concurrence ne se limite donc plus à Sony, Nintendo et aux plateformes de jeux PC.

Microsoft doit également rivaliser avec des entreprises spécialisées dans les expériences mobiles accessibles rapidement.

La recherche de nouvelles licences pourrait ainsi concerner plusieurs catégories de jeux, et pas uniquement de grandes productions AAA nécessitant des années de développement.

De nouveaux jeux Xbox ne signifient pas automatiquement de nouvelles exclusivités

Les déclarations de la direction soulèvent également une autre interrogation chez les joueurs français : sur quelles plateformes ces futures créations seront-elles proposées ?

Microsoft a régulièrement fait évoluer sa politique de publication entre Xbox, PC et consoles concurrentes.

Certains jeux sont désormais disponibles sur plusieurs plateformes, tandis que d’autres restent associés à l’écosystème Xbox.

La direction a récemment réaffirmé son intérêt pour la console et pour des productions capables de renforcer son attractivité.

Mais les propos concernant les nouvelles propriétés intellectuelles ne constituent pas une annonce générale d’exclusivité.

Aucune liste de futurs jeux exclusifs Xbox n’a été présentée dans les déclarations révélées par Windows Central.

Il faudra donc examiner les annonces des studios au cas par cas.

Pourquoi Microsoft doit prendre des risques malgré les coûts de développement

Développer un jeu inédit présente un risque important.

Contrairement à une franchise établie, une nouvelle production doit créer son identité, faire connaître ses personnages et convaincre les joueurs d’investir dans un univers qu’ils ne connaissent pas encore.

Les budgets de développement, de marketing et de distribution peuvent être considérables.

Un projet ambitieux peut également nécessiter plusieurs années avant de générer des revenus.

Mais les plus grandes franchises actuelles ont toutes commencé par un premier jeu.

Halo n’était pas encore une référence mondiale lors de sa création. Minecraft n’était pas non plus une immense plateforme communautaire à ses débuts.

Renoncer à toute nouvelle licence reviendrait donc à limiter les possibilités de créer les franchises majeures des prochaines années.

C’est précisément le risque que semble vouloir éviter Asha Sharma.

La difficulté sera de concilier cette ambition créative avec les objectifs financiers et les changements organisationnels imposés à Microsoft Gaming.

Microsoft promet de nouveaux univers, mais aucun grand projet inédit n’a été annoncé à cette occasion

Malgré la portée de ces déclarations, il faut distinguer les intentions stratégiques des annonces concrètes.

La réunion interne ne s’accompagne pas de la présentation d’une nouvelle franchise AAA, d’une bande-annonce ou d’une date de sortie.

Asha Sharma n’a pas non plus annoncé la création de nouveaux studios spécifiquement chargés de développer des licences originales.

Ses propos définissent une orientation : continuer à soutenir les grandes franchises tout en laissant une place à de nouveaux univers.

La manière dont Microsoft traduira cette promesse en projets concrets reste inconnue.

Pour les joueurs, les prochaines présentations Xbox seront donc particulièrement importantes.

Elles permettront de vérifier si les nouvelles idées occupent encore une place significative dans le catalogue de l’éditeur ou si les sorties restent majoritairement dominées par Halo, Fallout, Call of Duty et les autres licences établies.

Après une période marquée par des restructurations importantes, Xbox devra désormais montrer qu’il peut renouveler son catalogue sans se reposer exclusivement sur ses succès historiques.

Entre un nouveau Halo et une licence totalement inconnue, quel type de jeu aimeriez-vous voir Microsoft privilégier pour les prochaines années ?