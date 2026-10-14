iPad OLED : un problème de verre qui se brise pourrait compliquer les projets d’Apple, et cela dure depuis six mois

Apple pourrait rencontrer un obstacle inattendu dans le développement de ses futurs iPad OLED. En Chine, l’un des fabricants qui cherche à fournir les écrans de la marque américaine se heurte à un problème industriel persistant : de grandes plaques de verre se fissurent ou se brisent pendant leur fabrication. Selon une enquête publiée le 13 octobre 2026, ces incidents se répètent depuis environ six mois. Un seul verre cassé peut immobiliser une machine pendant près d’une journée, au point de compliquer l’obtention de nouveaux contrats avec Apple.

Des plaques de verre se brisent dans une usine OLED depuis six mois

Le problème a été révélé par le média spécialisé sud-coréen The Elec, qui s’appuie sur plusieurs sources de l’industrie des écrans.

Il concerne BOE, l’un des principaux fabricants chinois de dalles pour smartphones, tablettes et ordinateurs.

Dans son usine B16 située à Chengdu, le groupe exploite des lignes de production OLED de génération 8.6, conçues pour fabriquer de grandes surfaces d’affichage.

Mais depuis le démarrage des premières opérations, les ingénieurs rencontreraient des incidents récurrents : certaines plaques de verre développent des fissures, tandis que d’autres se brisent directement dans les équipements.

Selon les informations recueillies par The Elec, le phénomène persiste depuis environ six mois et aucune cause précise n’a encore été identifiée.

BOE poursuit ses recherches tout en maintenant deux lignes en fonctionnement.

Le fabricant examine notamment les machines, les matériaux utilisés et les différentes étapes de fabrication pour tenter de comprendre l’origine des fractures.

Pourquoi deux ou trois plaques cassées peuvent suffire à perturber toute une usine

À première vue, la casse occasionnelle d’une plaque de verre pourrait sembler relativement banale dans une usine manipulant des matériaux aussi fragiles.

La réalité industrielle est pourtant beaucoup plus complexe.

Les grandes feuilles de verre utilisées pour fabriquer les écrans OLED passent successivement dans des équipements de haute précision.

Lorsqu’une plaque se brise dans une machine, il ne suffit pas de retirer le matériau endommagé.

Les opérateurs doivent également récupérer les fragments, nettoyer les composants concernés et vérifier qu’aucun débris ne risque d’endommager les prochaines plaques.

Cette intervention peut entraîner entre une demi-journée et une journée entière d’immobilisation, selon les sources industrielles citées.

The Elec explique que même deux ou trois incidents pour 1 000 substrats pourraient fortement perturber une production continue.

Ce chiffre illustre un scénario de faible fréquence : il ne constitue pas un taux de casse officiellement mesuré dans l’usine de BOE.

Le problème dépasse donc largement la valeur du verre perdu. Chaque interruption réduit le temps de fonctionnement des équipements et peut désorganiser la fabrication des panneaux suivants.

Apple pourrait refuser de confier ses écrans à BOE tant que le problème persiste

La situation intervient à un moment particulièrement délicat pour le fabricant chinois.

BOE cherche à obtenir davantage de commandes pour les futurs produits Apple, notamment dans la catégorie des tablettes OLED.

Selon The Elec, l’entreprise n’a commencé que récemment à produire des panneaux destinés à la procédure de qualification du fabricant américain.

Cette étape permet à Apple de vérifier que les écrans proposés respectent ses exigences techniques et peuvent être fabriqués avec une régularité suffisante.

Un fournisseur doit notamment démontrer sa capacité à maintenir des caractéristiques visuelles homogènes et une production fiable.

Les incidents rencontrés sur les substrats pourraient donc retarder la validation industrielle de BOE, voire compromettre certaines commandes si le problème n’est pas corrigé.

Cela ne signifie pas qu’Apple a déjà rejeté le fabricant.

À ce stade, aucune décision officielle d’Apple concernant cette qualification n’a été rendue publique.

Les prochains iPad OLED sont-ils directement menacés ?

C’est la question la plus importante pour les futurs acheteurs.

Apple utilise déjà des dalles OLED sur plusieurs versions de l’iPad Pro et prépare, selon différentes informations industrielles, une extension progressive de cette technologie à d’autres tablettes.

Des rapports antérieurs évoquent notamment un iPad Air OLED en 2027, avec Samsung Display comme fournisseur principal pressenti.

Mais il faut distinguer les différentes usines concernées.

Les précédentes informations sur une participation de BOE à la fabrication des écrans de l’iPad Air mentionnaient notamment son usine B12 de Chongqing.

Le problème révélé cette semaine touche quant à lui la nouvelle installation B16 de Chengdu, également associée aux ambitions de BOE sur les écrans OLED destinés aux futurs MacBook Pro.

Par conséquent, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer qu’un iPad Air OLED ou qu’un autre modèle Apple sera retardé à cause de ces fissures.

Le risque immédiat concerne surtout la capacité de BOE à devenir un fournisseur qualifié sur cette nouvelle ligne de production.

Ce problème de verre n’a rien à voir avec la solidité des iPad vendus en magasin

Le mot « fissure » pourrait laisser penser que les futures tablettes Apple risquent de recevoir des écrans particulièrement fragiles.

Ce n’est pas ce que révèle l’enquête.

Les dommages signalés apparaissent pendant la fabrication des grandes plaques de verre industrielles, avant leur transformation en écrans finis.

Ces substrats servent de base au dépôt des différentes couches nécessaires à la fabrication des panneaux OLED.

Les écrans commercialisés font ensuite l’objet de nombreuses opérations supplémentaires, notamment la découpe, l’assemblage et les contrôles qualité.

Aucune information publiée ne suggère que des iPad actuellement vendus souffriraient de ce défaut ou qu’Apple commercialiserait des tablettes équipées de panneaux fissurés.

Le problème est donc industriel, et non un défaut signalé par les consommateurs.

Pourquoi les fabricants investissent autant dans les usines OLED de génération 8.6

Les lignes OLED dites de génération 8.6 sont particulièrement importantes pour l’évolution du marché des ordinateurs et des tablettes.

Elles utilisent de grands substrats qui permettent, en fonction de leur découpe, de produire plusieurs panneaux destinés à des appareils de taille relativement importante.

Cette approche peut contribuer à améliorer le rendement économique de la fabrication par rapport à certaines installations plus anciennes.

Les technologies OLED présentent plusieurs avantages pour les tablettes :

Des noirs profonds , puisque chaque pixel peut produire sa propre lumière.

, puisque chaque pixel peut produire sa propre lumière. Un contraste élevé , particulièrement appréciable pour les films et les contenus HDR.

, particulièrement appréciable pour les films et les contenus HDR. Une grande précision d’affichage , utile pour la photographie, la vidéo et les applications créatives.

, utile pour la photographie, la vidéo et les applications créatives. Des possibilités de conception plus fines, selon l’architecture retenue pour la dalle.

Mais leur fabrication reste complexe, notamment lorsqu’il faut produire de grandes surfaces sans défauts et avec une régularité suffisante pour répondre aux commandes des fabricants.

Les difficultés rencontrées par BOE illustrent précisément cet enjeu.

Samsung Display et LG Display pourraient-ils profiter des difficultés de BOE ?

Sur le marché des écrans OLED destinés à Apple, BOE doit affronter des concurrents déjà bien implantés.

Samsung Display et LG Display disposent d’une expérience importante dans la fabrication de panneaux haut de gamme pour les produits de la marque américaine.

Si BOE ne parvient pas à stabiliser sa nouvelle usine, Apple pourrait continuer à s’appuyer davantage sur ses fournisseurs existants pour certaines générations d’appareils.

Une telle situation réduirait les possibilités de diversification de son approvisionnement.

La multiplication des fournisseurs constitue pourtant un avantage stratégique pour un fabricant comme Apple.

Elle permet de répartir les volumes de production, de limiter la dépendance à une seule entreprise et de disposer de davantage d’options lors des négociations commerciales.

Il serait toutefois prématuré d’affirmer que Samsung ou LG ont déjà récupéré les commandes visées par BOE.

Les informations publiées le 13 octobre décrivent un risque industriel, pas une nouvelle répartition officiellement annoncée des contrats.

BOE poursuit son expansion malgré les incidents

Malgré les problèmes observés à Chengdu, le fabricant chinois ne semble pas vouloir interrompre ses investissements dans les écrans OLED.

Selon les informations publiées dans la presse spécialisée asiatique, l’entreprise poursuit le développement de ses installations tout en cherchant une solution aux fractures de verre.

Des spécialistes provenant d’autres sites industriels auraient été mobilisés pour aider les équipes présentes sur place.

Le travail implique également les fournisseurs des équipements, car l’origine du problème pourrait se situer à plusieurs niveaux du processus de fabrication.

Les ingénieurs doivent notamment déterminer si les fractures proviennent de contraintes mécaniques, de propriétés des matériaux ou de conditions propres à certaines étapes industrielles.

Pour l’instant, aucune cause définitive n’a été publiquement établie.

Ce que cette affaire peut réellement changer pour les prochains iPad

Les conséquences dépendront surtout de la rapidité avec laquelle BOE parviendra à stabiliser sa production.

Si l’entreprise corrige le problème et réussit les tests de qualification d’Apple, ses ambitions dans les écrans OLED pourraient se poursuivre.

Dans le cas contraire, elle pourrait prendre du retard sur ses concurrents et perdre certaines opportunités commerciales.

Pour les consommateurs français, il n’y a toutefois aucune raison de modifier immédiatement un projet d’achat d’iPad sur la seule base de cette information.

Apple n’a annoncé ni rappel, ni défaut affectant les écrans commercialisés, ni report officiel d’une future tablette lié à BOE.

Cette affaire révèle surtout une réalité rarement visible lors des présentations de nouveaux appareils : avant qu’un écran OLED arrive dans les mains des utilisateurs, sa fabrication doit atteindre un niveau de fiabilité extrêmement élevé.

Et parfois, quelques plaques de verre qui se brisent dans une usine suffisent à compliquer des mois de préparation industrielle.