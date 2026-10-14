Gears of War E-Day : une attaque informatique frappe les serveurs quelques jours après la sortie, les développeurs confirment

Le premier week-end de Gears of War: E-Day ne s’est pas déroulé comme prévu. Alors que les joueurs découvraient les nouveaux affrontements sur Xbox Series X|S et PC, de nombreuses connexions ont été interrompues. Certains ne pouvaient plus accéder au multijoueur, tandis que d’autres rencontraient des erreurs de synchronisation de leurs sauvegardes. Face aux signalements, The Coalition a finalement confirmé l’origine des perturbations : les services en ligne du jeu ont été visés par des attaques informatiques de type DDoS. Un incident particulièrement malvenu quelques jours seulement après sa sortie.

Des attaques DDoS frappent Gears of War: E-Day dès son premier week-end

Sorti mondialement le 6 octobre 2026, Gears of War: E-Day marque le retour de Marcus Fenix et Dominic Santiago dans un épisode consacré aux premiers événements de l’invasion des Locustes.

Le jeu était particulièrement attendu après plusieurs années sans nouvel épisode principal de la franchise.

Mais les 11 et 12 octobre, de nombreux utilisateurs ont commencé à signaler des difficultés pour accéder aux services en ligne.

Les problèmes concernaient notamment les connexions aux serveurs, l’accès aux parties multijoueurs et la stabilité des sessions.

Dans une communication publiée sur le compte officiel Gears Community, The Coalition a reconnu que les perturbations étaient provoquées par des attaques par déni de service distribué, également appelées DDoS.

Le studio a précisé que ses équipes travaillaient à limiter les effets de ces attaques et continuaient à surveiller la situation.

Il ne s’agissait donc pas uniquement d’un serveur surchargé par l’arrivée de nouveaux joueurs.

Des joueurs déconnectés en pleine partie et des sauvegardes impossibles à synchroniser

Les conséquences de l’incident ont été particulièrement visibles chez les utilisateurs qui souhaitaient profiter des modes en ligne.

Plusieurs joueurs ont signalé des temps de connexion anormalement longs, suivis de messages d’erreur empêchant d’accéder aux services du jeu.

D’autres ont réussi à rejoindre une session avant d’être brusquement déconnectés.

Selon les observations du média spécialisé américain MP1st, les difficultés ne concernaient pas exclusivement les parties multijoueurs.

La rédaction a également rencontré des problèmes de synchronisation des sauvegardes, empêchant temporairement le chargement normal de certaines parties.

Cette situation peut être particulièrement frustrante pour les utilisateurs qui alternent entre plusieurs appareils, notamment un PC et une console Xbox.

Lorsqu’une sauvegarde doit être récupérée depuis un service en ligne indisponible, le lancement du jeu peut devenir plus compliqué.

Les problèmes rapportés ne signifient cependant pas que les fichiers de sauvegarde ont été définitivement détruits.

Aucune perte généralisée et irréversible des progressions n’a été confirmée par le studio.

Pourquoi une attaque DDoS peut rendre un jeu inaccessible sans pirater les comptes

Une attaque DDoS consiste à envoyer un volume important de requêtes vers un service informatique afin de saturer ses capacités de traitement.

Dans le cas d’un jeu vidéo, la cible peut être une infrastructure utilisée pour authentifier les joueurs, organiser les connexions ou maintenir les sessions multijoueurs.

Lorsque les systèmes ne parviennent plus à absorber correctement le trafic, les utilisateurs légitimes peuvent subir des ralentissements, des refus de connexion ou des interruptions.

Ces attaques peuvent être menées depuis de nombreux appareils répartis sur Internet, parfois réunis au sein de réseaux de machines compromises.

Il faut néanmoins distinguer une attaque DDoS d’un vol de données personnelles.

Une saturation de serveurs ne signifie pas automatiquement que des pirates ont accédé aux comptes Xbox, aux mots de passe des joueurs ou aux informations de paiement.

Dans sa communication, The Coalition évoque des perturbations des services en ligne, sans annoncer de fuite de données liée à cet incident.

Il n’existe donc pas, à ce stade, d’élément permettant d’affirmer que les comptes des joueurs ont été piratés.

La campagne solo reste accessible, mais certains joueurs ont rencontré une difficulté

Pour les utilisateurs qui souhaitent poursuivre l’histoire sans participer aux modes multijoueurs, une alternative peut être possible.

MP1st indique avoir réussi à continuer une partie sur PC en lançant la campagne en mode hors ligne.

Cette manipulation peut permettre de contourner temporairement certaines difficultés d’authentification.

Mais son efficacité dépend de la manière dont le jeu a été installé, de la plateforme utilisée et de la disponibilité d’une sauvegarde locale exploitable.

Certains utilisateurs ont également signalé des difficultés à retrouver leur progression lorsqu’une synchronisation était nécessaire.

Il serait donc incorrect de garantir que le mode hors ligne résout tous les problèmes de connexion de Gears of War: E-Day.

Avant de modifier ses fichiers de sauvegarde ou de réinstaller le jeu, mieux vaut vérifier si une sauvegarde locale existe et éviter toute manipulation susceptible d’écraser la progression.

Un lancement déjà marqué par d’autres problèmes techniques

Les attaques DDoS ne constituent pas le premier incident rencontré par les joueurs depuis la période d’accès anticipé.

Dès le 1er octobre, certains utilisateurs avaient signalé un code d’erreur baptisé Marcus-Lancer, qui empêchait l’accès aux services du jeu.

The Coalition avait ensuite déployé un correctif.

Le 2 octobre, le studio avait également annoncé une compensation de 15 000 Coins pour les utilisateurs concernés par ce premier problème.

Cette récompense concernait l’incident de connexion précédent. Elle ne constitue pas une compensation officiellement annoncée pour les attaques DDoS du 11 et du 12 octobre.

Une mise à jour publiée le 5 octobre avait par ailleurs corrigé différentes anomalies liées aux sessions en ligne, à l’authentification Xbox et aux parties en écran partagé.

Il faut donc distinguer les bugs techniques déjà traités par les développeurs des attaques informatiques qui ont ensuite perturbé les serveurs.

Les attaques pourraient-elles perturber la première saison multijoueur ?

Le calendrier de Gears of War: E-Day prévoit plusieurs semaines de contenu consacré aux affrontements en ligne.

La saison 1, intitulée Emergence, doit notamment proposer des événements et des activités permettant aux joueurs de progresser dans les modes compétitifs et coopératifs.

Les problèmes de connexion interviennent donc au moment où une grande partie de la communauté découvre les fonctionnalités en ligne.

Pour un jeu qui cherche à installer durablement son multijoueur, la stabilité des serveurs représente un enjeu important.

Une panne prolongée peut empêcher certains utilisateurs de participer aux événements disponibles pendant une période limitée.

Elle peut également compliquer l’organisation de sessions coopératives entre amis.

En revanche, The Coalition n’a pas annoncé de report général de la saison 1 à cause de ces attaques.

Il reste donc préférable de suivre les communications officielles avant d’évoquer une éventuelle modification du calendrier.

Si vous rencontrez des difficultés de connexion, plusieurs vérifications permettent de déterminer si le problème vient de votre installation ou d’un service distant.

Consultez les dernières communications du compte officiel Gears Community. Vérifiez l’état des services sur la page de statut Xbox. Redémarrez le jeu afin de vérifier si la connexion est rétablie. Si vous jouez sur PC, assurez-vous que Steam ou l’application Xbox fonctionne normalement. Évitez de réinstaller immédiatement plusieurs dizaines de gigaoctets de données lorsqu’une panne générale est déjà confirmée.

Il est également inutile de modifier les paramètres de sécurité de son routeur pour tenter de résoudre une attaque DDoS visant les serveurs du jeu.

Une panne de cette nature doit principalement être traitée par l’exploitant des infrastructures concernées.

Pour les joueurs, la priorité consiste à vérifier les annonces officielles et à patienter pendant les opérations de rétablissement.

The Coalition n’a pas identifié publiquement les responsables

Une question reste entière : qui se trouve derrière les attaques ?

Pour le moment, le studio n’a communiqué aucune identité et n’a pas présenté d’élément permettant d’attribuer officiellement l’opération à un groupe précis.

Les réseaux sociaux contiennent différentes hypothèses, mais elles ne constituent pas des preuves.

Il serait donc prématuré d’accuser une communauté de joueurs, une organisation particulière ou des concurrents de Microsoft.

The Coalition n’a pas non plus détaillé publiquement le nombre exact de serveurs visés ni le volume de trafic utilisé pour mener les attaques.

Cette absence de détails est courante lorsqu’une entreprise continue de protéger ses infrastructures.

L’éditeur a simplement confirmé que ses équipes surveillaient la situation et travaillaient à atténuer les perturbations.

Un premier week-end compliqué pour le retour de Marcus Fenix

Gears of War: E-Day était l’un des lancements Xbox les plus attendus de cette fin d’année.

En revenant aux origines de l’invasion des Locustes, The Coalition a choisi de retrouver deux personnages emblématiques de la franchise, Marcus Fenix et Dominic Santiago.

Le titre propose une campagne narrative et plusieurs expériences multijoueurs, accessibles sur Xbox Series X|S et PC.

Il est également disponible dans les formules Game Pass éligibles.

Cette accessibilité permet à un grand nombre de joueurs de découvrir le jeu sans nécessairement acheter une copie au tarif plein.

Mais elle renforce aussi l’importance de services en ligne fiables, notamment pendant les premiers jours de commercialisation.

Pour l’instant, les attaques DDoS confirmées concernent les services de Gears of War: E-Day. Aucune preuve ne permet d’affirmer que l’ensemble du Xbox Network a été visé par la même opération.

Les perturbations ont donc une origine identifiée, mais leur ampleur exacte reste difficile à mesurer en l’absence de chiffres officiels.

Reste désormais à savoir si les mesures prises par The Coalition suffiront à empêcher de nouvelles interruptions, alors que les joueurs commencent tout juste à s’installer dans le multijoueur du jeu.