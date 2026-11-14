Xbox : la console teste un réglage qui change automatiquement votre fond d’écran

Xbox expérimente un réglage qui renouvelle automatiquement le fond de l’écran d’accueil. Le test annoncé le 12 novembre commence dans le canal Alpha Skip-Ahead du programme Xbox Insider. Il s’accompagne de deux autres changements : de nouvelles options pour la bibliothèque et la possibilité d’ouvrir le guide de l’autre côté de l’écran.

Faire tourner les favoris ou une catégorie entière

Dans le menu des arrière-plans dynamiques, le test permet de mettre des fonds en favoris puis de lancer une rotation à partir de cette sélection. Si vous ne voulez pas choisir les images une par une, vous pouvez faire tourner une catégorie. Microsoft documente quatre rythmes : à chaque connexion, toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines.

Vous avez un fond associé à une manette spéciale ? Xbox explique que l’ajouter aux favoris permet de le conserver dans la sélection même lorsque la manette est déconnectée. La rotation concerne l’accueil de la console. Le réglage relatif au guide, lui, change le côté d’apparition du panneau accessible avec la touche Xbox.

Pourquoi le réglage peut manquer sur votre console

L’inscription au programme Xbox Insider ne garantit pas l’accès à tous les essais. Vérifiez dans le hub Xbox Insider le canal auquel votre console est inscrite avant de chercher la rotation dans les paramètres. Si vous êtes sur la version publique ou un autre canal, le test peut ne pas être disponible. La communication de Microsoft décrit une phase d’essai et ne fixe pas de date de disponibilité générale.

Quel rythme choisir pour l’écran d’accueil ?

La rotation à chaque connexion permet de changer de décor en démarrant une session. Une rotation quotidienne garde le même visuel d’une session à l’autre dans la journée. Commencez par quelques favoris si vous voulez maîtriser le rendu derrière les tuiles de l’accueil. Une catégorie entière est plus adaptée si vous voulez découvrir des fonds que vous n’avez jamais sélectionnés. Ces options font partie de la phase de test annoncée par Xbox.