Xbox Game Pass : où vérifier les cadeaux inclus dans votre abonnement ?

Les avantages Game Pass varient selon la formule et le compte. Voici où vérifier les offres, leurs conditions et les étapes de récupération.

Le catalogue de jeux n’est pas le seul contenu à regarder dans le Game Pass. Selon les périodes et les offres, des avantages peuvent donner accès à des véhicules, objets ou ressources dans certains jeux. Mais posséder un abonnement ne signifie pas que chaque cadeau sera ajouté automatiquement à votre compte, ni que toutes les offres sont ouvertes à toutes les formules.

Dans son annonce du 7 octobre, Microsoft présentait par exemple pour Asphalt Legends une Ford GT MKII, 250 jetons et 250 000 crédits. Cet ensemble avait été annoncé pour Game Pass Essential, Premium, Ultimate et PC Game Pass. Cet exemple historique ne garantit pas que la récompense est encore récupérable aujourd’hui. Il montre pourquoi il faut lire la formule exigée plutôt que passer automatiquement à l’abonnement le plus cher.

Regarder l’avantage avant de changer d’abonnement

La présentation Xbox de cette récompense Asphalt distingue bien le cadeau en jeu des titres qui entrent au catalogue. Une ressource virtuelle ou une voiture ne donne pas accès à tous les contenus payants du jeu. Elle ne constitue pas non plus une réduction du prix de votre abonnement.

Pour décider si une offre vous concerne, vérifiez d’abord trois éléments dans sa fiche : la formule acceptée, la plateforme sur laquelle le contenu peut être utilisé et le compte de jeu auquel il sera rattaché. Une récompense intéressante sur le papier peut être inutile si vous jouez sur une autre version du titre.

Récupérer et utiliser peuvent être deux étapes différentes

Connectez-vous avec le compte Microsoft qui possède l’abonnement, puis ouvrez les avantages proposés dans l’espace Game Pass de votre console ou de l’application Xbox. La fiche affichée pour votre compte fait foi : l’offre doit y préciser ce qui est inclus et la marche à suivre.

Selon l’avantage, il peut être nécessaire de lancer le jeu, de suivre une procédure de récupération ou d’utiliser un code. Lisez l’écran de confirmation avant de valider, notamment si plusieurs comptes Microsoft ou plusieurs profils de jeu sont utilisés à la maison. Évitez de rattacher un cadeau au profil d’un proche par simple erreur de connexion.

Lorsqu’une fiche distingue une date de récupération et une date d’utilisation du code, ce sont deux échéances différentes. Enregistrer un code ne revient pas forcément à activer son contenu : conservez-le et terminez la procédure indiquée.

Un cadeau absent n’est pas forcément un problème de console

Les avantages peuvent dépendre du pays, de l’âge du compte, de l’abonnement et des conditions fixées par l’éditeur du jeu. Une liste publiée à l’étranger permet de découvrir une offre, mais ne garantit pas qu’elle apparaîtra sur un compte français.

Ne payez pas une formule supérieure pour tenter de faire apparaître un cadeau dont vous n’avez pas vérifié les conditions. Le bon contrôle se fait dans la fiche de l’offre, avec votre compte connecté. Pour Asphalt comme pour les autres jeux, c’est aussi là qu’il faut lire l’échéance actuelle : les listes externes ne donnent pas toujours la même date.