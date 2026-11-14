Xbox Game Pass : 7 jeux à essayer ce week-end, du petit renard à l’horreur spatiale

Voici sept jeux à essayer ce week-end sur le Xbox Game Pass, avec une formule simple pour choisir selon vos envies. Tunic est accessible dès Essential. Les six autres figurent dans Premium ou Ultimate sur les fiches Xbox France consultées le 13 novembre.

Deux enquêtes pour les joueurs qui aiment recouper les indices

The Séance of Blake Manor vous place dans un manoir irlandais en 1897. Declan Ward mène l’enquête à la première personne sur une disparition, alors que des occultistes préparent une séance. Consignez les indices, confrontez les témoins et choisissez vos déplacements. Le temps passé à interroger quelqu’un peut vous faire manquer un événement ailleurs.

Pentiment transpose l’enquête dans la Bavière du XVIᵉ siècle. Les conversations et les accusations de l’artiste Andreas Maler ont des répercussions des années plus tard. L’aspect de manuscrit enluminé sert une aventure où comprendre les relations dans le village compte davantage que maîtriser un système de combat.

Un renard pour explorer, un violoniste pour travailler ses réflexes

Tunic cache des raccourcis et des secrets dans son monde isométrique. En récupérant les pages du manuel, vous pouvez comprendre une mécanique à laquelle vous aviez déjà accès ou relire un endroit visité plus tôt. Les combats demandent d’apprendre à bloquer et à esquiver. C’est le choix le plus proche des anciens Zelda de cette sélection.

Symphonia demande de traverser des niveaux de plates-formes avec un violon. Philemon se sert de son archet pour rebondir et réunir un orchestre. L’intérêt vient de l’enchaînement des mouvements et de la façon dont la musique accompagne leur rythme.

Trois façons de gérer la pression

Star Trucker fait livrer du fret entre des stations spatiales. On doit surveiller les batteries et l’oxygène, amarrer son camion et parfois interrompre le trajet pour colmater une fuite. La radio du bord accompagne les trajets tranquilles entre deux urgences.

Death Howl suit une mère dans le monde des esprits. Les combats au tour par tour se jouent sur une grille. Les cartes et les totems orientent votre stratégie, mais il faut aussi placer le personnage à portée de sa cible. C’est le choix à privilégier si vous aimez combiner jeu de cartes et placement tactique.

Aliens: Dark Descent met une escouade face aux xénomorphes en temps réel. Les soldats accumulent du stress et peuvent être perdus définitivement. Sceller une porte ou repérer un chemin de repli peut éviter un combat. La progression dépend autant de la préparation que de la réaction au premier contact.

Pour vérifier votre appareil et votre formule, cherchez le jeu dans le catalogue français du Game Pass. Si vous jouez dans le cloud, vérifiez que le titre est bien inclus dans votre abonnement. Xbox distingue les jeux inclus de ceux que l’on peut diffuser après les avoir achetés.