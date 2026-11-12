Xbox : 4 jeux à essayer jusqu’à dimanche, même avec le Game Pass Essential

Quatre jeux rejoignent les journées d’essai Xbox du 12 au 15 novembre. L’offre est ouverte aux membres du Game Pass Essential, ainsi qu’aux abonnés Premium et Ultimate. Vous pouvez essayer de l’infiltration avec Sumerian Six, partir en quête d’indices dans Hypnospace Outlaw, réunir des amis pour Sunderfolk ou affronter des vagues de cauchemars dans STUFFED.

Les quatre jeux à essayer jusqu’à dimanche

Les quatre titres figurent dans la sélection annoncée par Xbox Wire. Microsoft précise que la disponibilité peut varier selon le titre et la région. En France, connectez-vous au compte qui porte votre abonnement pour voir ce que la boutique vous laisse installer.

Jeu Genre À essayer si… Sumerian Six Infiltration tactique en temps réel Pour préparer une mission et combiner les capacités de l’équipe. Hypnospace Outlaw Enquête dans un faux Web des années 1990 Pour fouiller des pages et recouper des indices à son rythme. Sunderfolk Jeu de rôle tactique en coopération Pour une soirée à plusieurs. L’application mobile sert de manette et de fiche de personnage. STUFFED Tir à la première personne contre des vagues Pour jouer en solo ou jusqu’à quatre en coopération en ligne.

À plusieurs, le choix dépend surtout de votre façon de jouer

Pour une soirée autour du même écran, Sunderfolk est le plus original des quatre. Chaque participant utilise l’application mobile gratuite comme contrôleur et pour consulter son personnage. Une seule copie du jeu suffit pour la partie, selon Xbox. Si votre groupe préfère de l’action en ligne, STUFFED propose des vagues d’ennemis et une coopération jusqu’à quatre joueurs. En solo, Hypnospace Outlaw demande surtout de lire et d’observer, tandis que Sumerian Six se joue en anticipant les déplacements et en combinant les compétences.

Sur votre console, ouvrez le Microsoft Store avec le compte abonné. Dans la rubrique des abonnements, cherchez la collection des journées d’essai, puis ouvrez la fiche du jeu pour voir si l’installation vous est proposée. Vérifiez aussi la compatibilité sur cette fiche : la présence de la collection sur Xbox One et Xbox Series X|S ne garantit pas que chaque jeu tourne sur les deux générations.

L’accès est temporaire et se termine avec l’opération. Si vous achetez ensuite le jeu, Xbox indique que les succès et le score de joueur obtenus pendant l’essai sont conservés. Les prix et remises annoncés aux États-Unis peuvent différer des prix affichés en France.

Crédit visuel : Xbox Wire.