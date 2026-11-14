Xbox 360 : votre disque de Fable III peut-il vraiment devenir une copie numérique ?

Une capture de bibliothèque Xbox a fait apparaître un badge de conversion numérique sur Fable III. Un ingénieur Xbox a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur. Cette image ne suffit donc pas à établir que le disque Xbox 360 de Fable III donne accès à une licence numérique.

Trois situations à distinguer avant d’acheter un disque

Ce que vous cherchez Ce qu’il faut vérifier Jouer avec le disque Le jeu doit être rétrocompatible et la console équipée d’un lecteur. Le disque sert à vérifier l’accès. Jouer sans lecteur Il faut disposer d’un accès numérique valable sur la console et pour votre compte. Obtenir une licence à partir du disque Le titre doit être admissible au programme de conversion et la fonction doit être ouverte à votre compte.

Dans son annonce sur les jeux physiques admissibles, Xbox explique que l’on insère un disque pris en charge et que l’on lance le jeu pour réclamer le droit numérique. L’annonce vise principalement les jeux sur disque Xbox One et Xbox Series X. La capacité de lancer un ancien jeu par rétrocompatibilité ne suffit pas à le rendre admissible.

Ce que le badge de Fable III change pour vous

Dans l’échange à propos de la capture, l’ingénieur parle d’une erreur d’affichage. Si vous possédez le disque, vérifiez la rétrocompatibilité sur votre console à lecteur. Si vous jouez sur Series S et envisagez l’achat d’une boîte d’occasion, vérifiez séparément l’accès numérique au jeu avant de payer.