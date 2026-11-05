XBased adapte hakuX à Windows et Linux avec une interface pensée pour la manette, des sauvegardes rapides et des correctifs propres à chaque jeu.

Ce nouvel émulateur retrouve l’esprit de la première Xbox, avec des options 120 FPS selon les jeux

Une sphère verte, des transitions et une bibliothèque utilisable à la manette : XBased reprend l’esprit de l’interface de la première Xbox sur PC. Cet émulateur gratuit pour Windows et Linux est l’adaptation de hakuX développée par crazyriddler. Le projet a notamment été relayé le 4 novembre par la presse spécialisée.

Son dépôt original précise le principe : reprendre les jeux de la Xbox d’origine, avec une interface et des réglages propres à la version PC. Ce n’est ni une application Microsoft ni une ouverture officielle du catalogue Xbox sur ordinateur.

Le confort vient autant des menus que de l’image

La navigation accepte la manette, le clavier et la souris. Chaque jeu dispose de sa page, où l’on retrouve les sauvegardes, les commandes, les paramètres et les correctifs. Le projet prévoit aussi l’import de sauvegardes provenant de xemu.

La version du dépôt consultée propose jusqu’à dix emplacements de sauvegarde rapide par jeu et quatre ports de manette. L’intérêt n’est donc pas seulement de démarrer un ancien titre : c’est aussi d’y revenir depuis le canapé sans utiliser constamment une souris.

L’émulation ne rend toutefois pas tous les jeux identiques. La compatibilité reste à examiner titre par titre, notamment pour les graphismes, le son et la progression dans une partie.

Les 120 FPS sont des correctifs, pas une promesse générale

XBased propose des correctifs à 60 ou 120 images par seconde pour certains jeux, avec activation individuelle. Le dépôt mentionne aussi une augmentation de la résolution interne, du filtrage et des effets d’écran CRT. Il ne garantit pas que tout le catalogue fonctionnera à 120 FPS sur n’importe quel PC.

Les premiers articles de présentation parlaient de XBased 1.0 ; le dépôt affichait déjà 1.0.13 lors de notre consultation. Pour télécharger, le numéro réel et les notes de version du créateur priment sur celui d’un relais.

Les jeux ne sont pas fournis. Le projet demande les images ISO ou XISO issues des disques possédés par l’utilisateur, ainsi qu’un matériel compatible Vulkan. La présence d’un émulateur gratuit ne signifie pas que les jeux commerciaux deviennent gratuits avec lui.

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