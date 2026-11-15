X passe de 4 à 20 photos ou vidéos par publication : où peut-on déjà le faire ?

X élargit le nombre de médias qu’une publication peut contenir. Une publication de SumahoDigest datée du 14 novembre rapporte un plafond de 20 photos ou vidéos sur la version Web, contre quatre auparavant. L’intérêt se voit surtout pour les comptes qui publient des séries d’images, par exemple les différentes étapes d’un tutoriel.

Ouvrez la composition d’une nouvelle publication sur la version Web, ajoutez plusieurs médias et regardez si le sélecteur vous autorise à dépasser quatre. Vous pouvez faire cette vérification en laissant la publication à l’état de brouillon. Sur mobile, vérifiez d’abord que l’application est à jour, puis comparez le comportement avec celui du Web sur le même compte. Une application à jour ne garantit pas que l’option est déjà activée partout.

Le plafond compte des fichiers, pas des minutes de vidéo

Le chiffre de vingt décrit le nombre d’éléments attachés. Les restrictions de taille, de format et de durée restent des paramètres distincts. Un dépassement lié à un fichier vidéo ne suffit donc pas à conclure que le nouveau plafond est absent du compte. Regardez le message affiché par l’éditeur, surtout si vous joignez des vidéos lourdes.

Pour une galerie qui se lit bien, placez en premier l’image qui explique le sujet, puis rangez les vues de détail dans l’ordre du récit. Pour une série de comparaisons, utilisez une description de remplacement pertinente quand elle est proposée. Les lecteurs peuvent alors comprendre la succession des images, même sans les agrandir toutes.