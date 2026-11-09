Wuthering Waves 3.8 : Lily arrive le 12 novembre, préparez le téléchargement dès mardi

Wuthering Waves passe à la version 3.8 le 12 novembre, avec Lily, une nouvelle étape de l’histoire et plusieurs changements qui peuvent alléger les tâches répétitives. Pour les joueurs français, la préparation commence avant le lancement : le préchargement est annoncé dès le 10 novembre, et la maintenance immobilisera le jeu dans la nuit du 11 au 12.

Le téléchargement peut commencer mardi matin

Le calendrier publié par Kuro Games place le début du préchargement le 10 novembre à 10 heures UTC+8. Cela donne 3 heures du matin à Paris. La maintenance est prévue du 12 novembre à 4 heures à 11 heures UTC+8, soit du mercredi 11 novembre à 21 heures au jeudi 12 novembre à 4 heures en France métropolitaine. Une prolongation reste possible.

Le studio demande 15 Go libres sur PC pour un téléchargement d’environ 13 Go, contre 13 Go disponibles sur Android et iOS pour environ 9 Go à télécharger. L’espace exigé et le poids transféré sont deux mesures différentes : disposer uniquement de la taille du fichier ne suffit donc pas nécessairement. Une connexion Wi-Fi est recommandée pour récupérer ces ressources.

Lily arrive, l’histoire prépare déjà la suite

Lily est le nouveau personnage jouable présenté pour cette mise à jour, accompagné de l’arme Lullaby. L’histoire continue avec le chapitre IV, acte V, tandis qu’un nouveau défi d’hologramme tactique met en scène Calamity Effigy. Kuro indique aussi que cette version commence à poser le cadre narratif de la future 4.0.

Le studio annonce des événements de combat et de détente, ainsi que deux rendez-vous de connexion. Leur présence ne signifie pas qu’un nouveau joueur pourra immédiatement terminer l’ensemble du contenu : les conditions d’accès détaillées de chaque activité doivent être consultées dans le jeu.

Bande-annonce de la version 3.8 — Kuro Games.

Moins de manipulations pour les matériaux et les équipements

La conversion d’attribut du personnage principal doit désormais rappeler automatiquement l’ensemble d’Échos associé. L’intérêt est concret lorsque l’on alterne plusieurs configurations : il devient moins nécessaire de remettre manuellement son équipement après chaque changement.

La collecte de matériaux gagne aussi un accès aux défis concernés depuis les outils de recherche. Après la récupération d’une récompense, un nouveau mode permet de relancer immédiatement le défi sans repasser par un chargement. Ces fonctions visent la préparation des personnages, au-delà du seul ajout d’un héros.

Sur PC, les options de ressources complètes ou de base et le nettoyage amélioré sont annoncés dans le cadre d’un test limité déployé progressivement. Il ne faut donc pas promettre leur présence immédiate à tous les joueurs. La PS5 Pro doit, elle, profiter du PSSR pour améliorer la définition jusqu’à la 4K ; ce n’est pas une annonce de 4K native universelle sur toutes les consoles.

Visuels et bande-annonce : Kuro Games.