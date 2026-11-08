WoW Forever bat deux records de lancement : faut-il acheter une nouvelle édition pour revenir ?

Blizzard annonce un record de connexions simultanées et de retours pour WoW Forever. L’accès est compris dans l’abonnement, sans édition spéciale obligatoire.

World of Warcraft: Forever a signé le plus gros lancement de l’histoire de WoW selon Blizzard. L’éditeur annonce deux records : le pic de joueurs connectés simultanément au lancement et le nombre d’anciens joueurs revenus dans le jeu. De quoi signaler un départ très fort pour cette nouvelle branche d’Azeroth, sans encore savoir combien de personnes elle rassemble.

Le message publié le 7 novembre en France remercie les joueurs, mais ne donne aucun effectif. La distinction compte : un record de connexions au lancement ne mesure pas la fidélité du public plusieurs mois après la sortie.

Deux records, deux façons de regarder le succès

Le premier indicateur décrit un maximum de joueurs présents au même moment. Le second porte sur les retours d’anciens joueurs. L’annonce officielle de Warcraft, reproduite notamment par Wowhead, ne précise ni le total ni le seuil de comparaison.

Ces résultats ne permettent donc pas d’affirmer que Forever possède davantage d’abonnés que toutes les autres versions réunies. Ils ne donnent pas non plus un classement des serveurs français ou européens. Pour choisir où rejoindre des amis, il faut toujours vérifier leur région et leur royaume, plutôt que se fier à un chiffre mondial absent de la communication.

Forever repart de l’Azeroth d’origine pour construire sa propre suite

Blizzard présente Forever comme un foyer permanent aux côtés de WoW moderne et de Classic. Le point de départ reprend les continents originaux, avec une progression jusqu’au niveau 60 et de nouvelles histoires destinées à prolonger cet univers. Il ne s’agit donc pas seulement de relancer un personnage dans la dernière extension du WoW moderne.

La présentation du projet par Blizzard situe son départ après Warcraft III Reforged: Forsaken Kingdom et avant Molten Core. Pour un ancien joueur, l’attrait tient à ce mélange : retrouver un monde familier, puis découvrir comment il peut évoluer autrement.

Le lancement mondial a eu lieu le 4 novembre à 15 h, heure du Pacifique, soit le 5 novembre à minuit en France métropolitaine. Les records annoncés concernent donc les premiers jours de cette ouverture, pas une nouvelle sortie prévue ce week-end.

Faut-il acheter une édition spéciale pour rejoindre ses amis ?

L’accès normal à Forever est compris dans l’abonnement World of Warcraft ou le temps de jeu. Blizzard décrit les éditions supplémentaires comme des améliorations facultatives : elles apportent notamment des bonus, et ne constituent pas un achat obligatoire pour tout abonné qui souhaite découvrir cette branche.

Une autre possibilité existe pendant la semaine de lancement : les codes Invite-A-Friend issus de certaines éditions donnent accès au jeu aux personnes éligibles, sans abonnement ou temps de jeu pendant cette fenêtre. Blizzard indique une période du 4 au 11 novembre selon le fuseau Pacifique, avec des restrictions. Les conditions officielles des éditions et des invitations permettent de distinguer cet essai temporaire d’un accès durable.

Avant de payer une édition pour suivre votre groupe, vérifiez donc d’abord votre abonnement existant. Le record de fréquentation donne envie de revenir ; il ne crée pas à lui seul une dépense supplémentaire nécessaire.