World of Warcraft: Forever tourne déjà sur des appareils portables grâce à deux projets de fans

Blizzard propose officiellement World of Warcraft: Forever sur ordinateur. Deux démonstrations montrent pourtant le jeu sur une console Android à deux écrans et sur un iPhone Duo. Elles reposent sur des projets communautaires différents. Elles montrent des interfaces adaptées, sans établir qu’un client mobile officiel est en préparation.

Sur l’AYN Thor, l’écran du bas accueille la carte et le chat

Michael Douse, directeur de l’édition de Larian, montre une AYN Thor avec le personnage sur l’écran supérieur. La carte, les commandes et le chat occupent l’écran du bas. Cette disposition libère l’image de jeu tout en gardant les informations à portée de main. La démonstration s’appuie sur un projet de JReese702.

Sur iPhone Duo, les commandes prennent de la place à l’écran

La deuxième démonstration, publiée par Alex Wechsler, montre des commandes tactiles superposées de part et d’autre du jeu. Le projet communautaire cité est WolkaraForever. Wechsler signale que son téléphone chauffe pendant l’utilisation. Un extrait permet de voir le résultat, mais ne renseigne pas sur la stabilité en raid, l’autonomie ou la durée d’une session.

Les deux expériences répondent à une question différente de celle d’une sortie mobile : elles montrent comment des joueurs répartissent ou adaptent les commandes d’un MMO sur un petit appareil. Avant d’utiliser un logiciel communautaire avec votre compte, vérifiez sa provenance et les règles de Blizzard. Le support officiel et les conditions d’accès restent ceux de la version annoncée par Blizzard.