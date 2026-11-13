Wolfenstein 3 est en production : Xbox dévoile une page du scénario

Wolfenstein 3 est en production chez MachineGames. Asha Sharma, à la tête de Xbox, a confirmé le projet le 12 novembre, à l’occasion du FanFest de Seattle. Elle a accompagné son annonce d’une page du scénario. C’est la première pièce concrète à regarder pour comprendre le retour de la série, près d’une décennie après Wolfenstein II.

Ce que montre la page du scénario

Le document laisse entrevoir une scène d’interrogatoire impliquant B.J. Blazkowicz. Il donne un aperçu de l’écriture du jeu à ce stade de la production. Il ne permet pas de savoir comment cette scène se jouera, ni si elle sera conservée telle quelle dans la version finale.

Asha Sharma annonce la mise en production de Wolfenstein 3 et partage une page du scénario. Publication d’Asha Sharma sur X

La suite attendue depuis The New Colossus

Le dernier épisode numéroté, Wolfenstein II: The New Colossus, est sorti en 2017. Il poursuivait l’histoire de Blazkowicz dans une version alternative des années 1960, où le régime nazi a remporté la Seconde Guerre mondiale. Youngblood, sorti en 2019, a ensuite déplacé l’action à Paris et mis les filles de B.J. au premier plan dans une aventure pensée pour la coopération. La présence de B.J. sur la page montrée par Xbox relance donc la question de sa place dans la suite.

Les premiers comptes rendus associent aussi Brian Bloom et Debra Wilson, les interprètes de B.J. Blazkowicz et de Grace Walker, au projet. La page partagée ne suffit pas à établir l’ampleur de leur rôle ni à dire quels personnages seront jouables.

Ce qui reste ouvert pour les joueurs

Xbox a confirmé le développement, mais l’annonce ne donne ni date de sortie, ni liste de plateformes, ni information sur le Game Pass. La présence de Xbox dans l’annonce ne permet pas de déduire une exclusivité. Le prochain élément à attendre est une présentation qui montre le jeu en mouvement, avec des précisions sur les plateformes.