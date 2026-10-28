Witchbrook daté au 28 janvier : trois rendez-vous Game Pass se précisent après l’Indie World

Witchbrook arrive le 28 janvier 2027, aussi sur PS5. Tanuki et Dumpster Gang précisent leurs rendez-vous : attention à la différence PC et consoles.

Witchbrook ouvrira les portes de son école de sorcellerie le 28 janvier 2027. L’annonce s’accompagne d’une version PS5 prévue dès le lancement, tandis que l’Indie World du 28 octobre précise aussi les rendez-vous de Tanuki: Pon’s Summer et de Dumpster Gang. Pour les abonnés Game Pass, les trois jeux ne suivent pas le même calendrier selon les plateformes.

Jeu Repère de sortie annoncé Ce qu’il faut distinguer Tanuki: Pon’s Summer 10 novembre 2026 Une aventure de livraisons et de vie quotidienne ; sortie Game Pass au lancement rapportée par Pure Xbox. Witchbrook 28 janvier 2027 Sortie PC et consoles, dont PS5 ; arrivée Game Pass au lancement. Dumpster Gang 3 décembre 2026 sur PC ; mars 2027 sur consoles Les deux échéances ne doivent pas être fusionnées en une date unique.

L’école de Witchbrook ouvrira aussi sur PS5 le 28 janvier

Chucklefish confirme le 28 janvier sur son site et annonce la PS5 aux côtés de Steam, des Switch et des Xbox. La page officielle est datée du 27 octobre ; la présentation Nintendo et les comptes rendus de presse portent la date du 28.

Le jeu propose d’étudier la magie à Witchbrook College tout en construisant une vie à Mossport. Cours, relations avec les habitants, activités et aménagement d’un logement se combinent dans une simulation de vie. Jusqu’à quatre joueurs peuvent se retrouver en coopération en ligne, selon la présentation officielle.

Le français figure parmi les langues annoncées. Des éditions physiques Standard et Collector sont aussi en préparation, mais elles arriveront après la sortie numérique. Pour ceux qui privilégient la boîte, le 28 janvier ne doit donc pas être interprété comme une date commune à toutes les éditions.

Novembre pour Pon, deux échéances pour les ratons laveurs

Le récapitulatif officiel de Nintendo confirme Tanuki: Pon’s Summer pour le 10 novembre sur Switch et Switch 2. On y incarne Pon, un tanuki qui livre des colis à BMX et participe à la restauration d’un sanctuaire. Ce programme quotidien diffère nettement de l’apprentissage magique de Witchbrook.

Dumpster Gang propose pour sa part des missions coopératives où des ratons laveurs récupèrent des objets et échappent à un exterminateur. Nintendo annonce mars 2027 pour sa version Switch 2. Pure Xbox distingue cette fenêtre console du rendez-vous PC Game Pass fixé au 3 décembre.

« Disponible au lancement » dépend donc du lancement concerné. Un abonnement PC et un abonnement donnant accès aux jeux console ne garantissent pas le même jour d’accès pour toutes les versions. Sur PC, les ratons laveurs précéderont donc les apprentis sorciers. Sur console, l’ordre sera inversé : Witchbrook en janvier, puis Dumpster Gang en mars. Cette différence compte davantage pour organiser ses prochaines parties que la présence des trois jeux dans un même récapitulatif.