SULFUR quitte l’accès anticipé et annonce sa sortie console. Enchantements, journal de quêtes, langues et absence de multijoueur dans la 1.0.

SULFUR sort de l’accès anticipé et arrive sur consoles : ce que contient la version 1.0

SULFUR franchit deux étapes à la fois : la fin de l’accès anticipé et son arrivée annoncée sur consoles. Le FPS de Perfect Random quitte l’accès anticipé sur PC le 28 octobre et annonce son lancement sur PlayStation, Xbox et les deux générations de Switch. La version 1.0 termine la progression de l’aventure et enrichit plusieurs systèmes, mais elle n’intègre pas de multijoueur.

Partir mieux équipé, c’est aussi risquer de perdre davantage

SULFUR est un FPS solo qui associe des tirs rapides à une gestion du matériel et du risque. Les armes peuvent être modifiées et enchantées pour composer un équipement adapté à sa manière de jouer. S’enfoncer plus loin permet de chercher davantage de ressources, au risque de perdre le matériel emporté en cas d’échec.

Cette logique déplace l’enjeu d’un simple couloir de tir vers la préparation d’une sortie. Une arme conservée en réserve peut être utile plus tard ; une arme emportée peut faciliter le combat suivant. La description officielle met ainsi la décision sur ce que l’on garde, utilise ou expose au danger au cœur de la progression.

La fiche Steam indique une interface et des sous-titres français, ainsi qu’une démo disponible sur PC. Ce sont des repères pratiques pour découvrir le ton et la prise en main, Les avis Steam concernent cette édition : ils ne renseignent pas sur la fluidité ou les commandes des portages console.

La version complète ajoute un journal de quêtes, sans multijoueur

Dans ses annonces de préparation à la sortie, Perfect Random décrit le système complet d’enchantements, cinq nouvelles combinaisons et un journal de quêtes. La progression doit désormais pouvoir être parcourue du début à la fin. Le studio mentionne également de l’équilibrage, du travail sur les performances et des améliorations de confort.

Pour les habitués de l’accès anticipé, cette sortie n’est pas présentée comme l’arrivée d’une nouvelle série de zones. Pour les nouveaux venus, elle marque surtout la fin d’une phase de développement ouverte où certains éléments restaient à compléter.

Le multijoueur est absent de la version 1.0. L’équipe dit vouloir travailler sur cette piste après la sortie, sans l’inclure dans le contenu disponible aujourd’hui. Mieux vaut donc choisir SULFUR pour son aventure solo actuelle, et non pour une promesse de coopération.

Le lancement annoncé couvre PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Switch 2, en plus de Steam. La fiche Nintendo Switch confirme le 28 octobre et un joueur sur une console. Pour essayer avant d’acheter, la démo PC offre un point d’entrée vérifiable ; pour acheter sur console, c’est la fiche de votre boutique régionale qui doit préciser l’édition et le prix local.