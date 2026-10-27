S.T.A.L.K.E.R. 2 permet de voir les personnages plus loin, avec un compromis sur les performances

Observer une route aux jumelles perd de son intérêt si les personnages qui l’empruntent n’apparaissent qu’en s’approchant. La mise à jour 2.1 de S.T.A.L.K.E.R. 2, disponible depuis le 26 octobre sous le nom The Zone Lookout, ajoute un réglage de distance d’affichage pour les habitants de la Zone gérés par A-Life. Les joueurs peuvent voir plus loin, au prix d’une charge potentiellement supérieure pour leur machine.

Le patch gratuit concerne les versions PC, PS5 et Xbox Series. Il aide à repérer une présence avant d’arriver à sa hauteur et permet aussi de payer des chefs de groupe pour raccourcir certains trajets. L’observation et les déplacements évoluent ensemble, sans effacer les contraintes de l’exploration.

La distance d’affichage devient un choix du joueur

Le réglage est accessible dans les options de visualisation du menu de jeu. Il agit sur la distance à laquelle les personnages et les mutants du système A-Life peuvent être représentés à l’écran. Ce système anime une partie de la vie du monde, en dehors des seules scènes directement liées aux quêtes.

Voir un groupe plus tôt peut aider à décider de contourner une zone, de se rapprocher discrètement ou de choisir son angle d’approche. L’intérêt des jumelles progresse avec la possibilité d’observer effectivement des présences à plus grande distance. C’est une évolution de la lecture du terrain, pas seulement une option esthétique.

La portée de ce réglage doit rester précise : il concerne la visualisation des entités A-Life. Il ne promet pas d’afficher sans limite tous les personnages de quête, ni de supprimer chaque règle qui détermine leur présence dans le monde. Confondre la simulation avec ce que le moteur dessine à l’écran ferait attendre au patch un résultat différent de celui annoncé.

Pourquoi le réglage par défaut reste conseillé

Dans les notes de The Zone Lookout, également reproduites par Gematsu, GSC Game World recommande de conserver le réglage par défaut pour préserver la stabilité. Afficher davantage de personnages à distance demande des ressources supplémentaires ; pousser la portée plus loin peut donc affecter les performances, selon la configuration et la scène.

Ce compromis mérite d’être évalué dans les zones où l’on joue réellement. Une amélioration visible dans un espace calme n’assure pas le même comportement pendant une rencontre avec plusieurs groupes ou des effets nombreux. Aucun gain de fluidité universel ne découle du fait d’augmenter cette option.

Un préréglage Dynamic peut aussi adapter automatiquement la portée à ce que le PC ou la console est capable de gérer. Le nombre de préréglages disponibles varie selon la plateforme. Cette option évite de résumer le choix à une distance maximale fixe, tout en conservant la recommandation du studio comme point de départ.

Les chefs de groupe peuvent raccourcir certains trajets

La mise à jour permet aussi de payer certains chefs de groupe amicaux ou neutres pour voyager rapidement. Le chef est repérable sur la boussole et ne propose que des étapes proches, déjà explorées et situées sur son itinéraire. Le personnage du joueur ne doit pas être surchargé. Le système facilite certains déplacements sans ouvrir une téléportation gratuite vers n’importe quel point de la carte.

Les deux nouveautés se complètent assez naturellement : l’observation sert à choisir ses rencontres, tandis que le transport réduit une partie des retours à pied. Le coût du service et les limites de destination conservent une place à la préparation des trajets, qui fait partie du rythme de l’exploration.

GSC ajuste également les sons des affrontements lointains et la balistique pour accompagner les nouvelles distances. Une présence visible plus tôt doit ainsi mieux s’intégrer aux échanges de tirs, au lieu de n’être qu’une silhouette ajoutée au bout du paysage.