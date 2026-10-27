Conan Exiles arrive en version PS5 améliorée : les propriétaires PlayStation n’auront pas à racheter le jeu

Les joueurs de Conan Exiles sur PlayStation n’auront pas à racheter le jeu de base pour passer à sa future version PS5. Funcom a annoncé ce 27 octobre Conan Exiles Enhanced, prévu pour début 2027, avec une mise à niveau gratuite pour les propriétaires du jeu sur PlayStation.

L’annonce accompagne l’arrivée d’un autre jeu de survie, Aloft, sur PS5. Pour ceux qui ont déjà construit leur place dans les Terres de l’Exil, l’information la plus utile reste cependant le devenir de leurs achats et ce que cette édition améliorée comprend réellement.

La mise à niveau PS5 sera gratuite et les DLC achetés suivront

Dans le billet officiel de Funcom sur le PlayStation Blog, l’éditeur annonce l’accès gratuit à l’édition Enhanced pour les joueurs qui possèdent Conan Exiles sur PlayStation. Il précise aussi que les versions PS4 et PS5 resteront proposées à l’achat, avec l’autre version incluse.

Les objets du Bazaar et les DLC déjà achetés doivent également être conservés lors du passage de la PS4 à la PS5. Pour un joueur ayant accumulé des contenus, cette continuité est distincte de l’amélioration graphique : elle évite de traiter la nouvelle version comme une bibliothèque entièrement séparée à reconstruire.

Une exception importante concerne Isle of Siptah. L’extension reste un achat séparé. L’annonce d’une version améliorée ne signifie donc pas que tous les contenus additionnels deviennent gratuits pour tous les propriétaires du jeu de base.

L’édition Enhanced ne se limite pas à un changement de nom

Funcom promet des environnements, personnages, éclairages et effets revus, une interface retravaillée, ainsi que des améliorations de performances et de confort. Le nouvel arc narratif Legacy of the Giant-Kings doit être inclus lors du lancement de cette édition sur console.

Ces éléments décrivent le programme annoncé, pas les résultats d’une partie sur la version finale. Aucun chiffre de fréquence d’images, de résolution ou de temps de chargement ne doit être ajouté à cette liste sans confirmation. Pour savoir comment l’expérience se comporte réellement sur PS5, il faudra disposer de la version commercialisée ou de mesures vérifiables.

L’absence de date précise empêche également de planifier dès maintenant une migration à un jour donné. L’éditeur parle de début 2027 et promet de communiquer les dates et d’autres détails ultérieurement.

Le même billet annonce aussi Aloft sur PS5 au début de 2027. Cette seconde aventure de survie dans les îles flottantes est un jeu distinct, pas un contenu ajouté à Conan Exiles.

Pour Conan Exiles Enhanced, la prochaine information attendue est la date exacte, ainsi que les modalités pratiques du passage à la version PS5. L’engagement sur la gratuité du jeu de base est annoncé ; celui-ci n’inclut pas l’achat d’Isle of Siptah pour les joueurs qui ne possèdent pas cette extension.