Minecraft arrive sur Nintendo Switch 2 ce 27 octobre, avec une version conçue pour la nouvelle console et l’éclairage de Vibrant Visuals. Avant de racheter le jeu, les propriétaires de la version Switch ont pourtant une vérification plus intéressante à faire : certains peuvent obtenir la nouvelle édition standard gratuitement.

La date avait été annoncée en août, puis les conditions de migration détaillées le 7 octobre. La sortie est désormais fixée à ce 27 octobre sur la fiche Nintendo française.

L’offre gratuite concerne les propriétaires de la version numérique Switch

Dans les conditions officielles de migration, Mojang réserve la mise à niveau gratuite à la version numérique de Minecraft sur Nintendo Switch, vers l’édition numérique standard sur Switch 2. L’offre passe par le Nintendo eShop et dure jusqu’à la fin janvier 2027 dans la plupart des territoires, dont la France.

Le mot numérique est la condition à ne pas manquer. Posséder une cartouche Switch ne suffit pas à conclure que la même offre s’applique. Il ne s’agit pas davantage d’une distribution gratuite pour tous les propriétaires de la nouvelle console.

Si vous avez déjà acheté Minecraft en téléchargement sur Switch, vérifiez l’offre affichée pour votre compte dans l’eShop avant de valider une nouvelle dépense. Le prix présenté à un compte sans achat antérieur ne permet pas de déterminer ce qu’un compte éligible doit payer.

Vibrant Visuals change la lumière, avec une limite en écran partagé

La version Switch 2 prend en charge Vibrant Visuals, avec un éclairage, des ombres et des reflets améliorés. Le pack Super Mario Mash-Up est inclus dans les éditions annoncées et profite lui aussi des contenus compatibles avec cette présentation.

Il faut toutefois garder une restriction à l’esprit pour jouer en famille : Mojang précise que Vibrant Visuals n’est pas disponible dans certaines situations, notamment en écran partagé et avec certains mondes ou contenus du Marketplace. Une image montrant les nouveaux effets ne décrit donc pas nécessairement le rendu d’une partie à plusieurs sur le même téléviseur.

La fiche Nintendo indique bien du jeu local sur une console pour un à quatre joueurs. Le multijoueur reste présent ; c’est le mode graphique qui possède une limitation dans cette configuration. Confondre les deux ferait croire, à tort, qu’il faut choisir entre jouer ensemble et posséder cette version.

Standard, Deluxe ou Ultimate : l’offre ne couvre pas les mêmes contenus

La gratuité annoncée porte sur l’édition standard. Les collections Deluxe et Ultimate ajoutent des extensions, des éléments de personnalisation et des Minecoins. Mojang évoque des tarifs de mise à niveau réduits pour ces collections, sans les assimiler à l’offre standard gratuite.

Le jeu multiplateforme demande un compte Microsoft ; jouer en ligne sur la console nécessite également Nintendo Switch Online. Ces conditions sont indépendantes de l’achat de Minecraft et de l’offre de migration. Une mise à niveau gratuite ne signifie donc pas que tous les services associés deviennent gratuits.

Avant de valider le panier, contrôlez donc deux lignes : le compte possède-t-il bien l’ancienne édition numérique et l’offre choisie est-elle la Standard ? Une collection payante peut être proposée à côté d’une mise à niveau à laquelle vous avez déjà droit.