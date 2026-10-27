Where Winds Meet dévoile Hutuo : sa nouvelle région arrive le 13 novembre

Where Winds Meet prépare un changement de décor : direction Hutuo, une frontière ravagée par la guerre, pour un nouvel arc narratif attendu le 13 novembre. Présentée le 27 octobre par l’équipe du jeu, cette région accompagnera la mise à jour du premier anniversaire mondial. Les joueurs PlayStation auront aussi droit à des améliorations techniques, tandis qu’un nouveau style de combat arrivera plus tard dans le mois.

Hutuo sera le grand rendez-vous du 13 novembre. Les amateurs d’armes inédites devront patienter un peu plus : les doubles lances sont programmées pour la fin du mois. Entre les deux, l’anniversaire apportera des récompenses et de nouveaux modes annexes.

Une frontière en guerre, racontée à hauteur de ses habitants

Le nouvel arc emmène les joueurs vers la bataille du pont de Zhongdu, sur une ligne de front où les défenses s’effondrent et où des civils cherchent protection. L’équipe veut y explorer la loyauté, les engagements personnels et le sens de l’héroïsme lorsque les ordres reçus s’opposent à la défense des innocents.

Cette orientation doit se retrouver dans les quêtes et les récits environnementaux. Le studio décrit notamment les points de vue de soldats, de survivants déplacés et de personnes venant en aide aux réfugiés. La guerre sert ainsi de cadre à des histoires plus proches des individus, plutôt qu’à une seule succession de grands affrontements.

Pour un jeu fondé sur le wuxia, le genre des héros et des arts martiaux chinois, c’est une manière d’élargir l’aventure au-delà de la maîtrise des armes. Les choix et les sacrifices annoncés constituent le cœur narratif de Hutuo ; les détails révélés ne permettent pas encore de quantifier la durée de cette nouvelle campagne.

Sur PS5 Pro, le studio vise 60 images par seconde avec de meilleurs reflets

La présentation officielle sur le PlayStation Blog annonce un recours au PSSR amélioré sur PS5 Pro, accompagné de reflets en ray tracing retravaillés. L’équipe promet une cadence stable de 60 images par seconde, notamment dans les paysages de rivières et de zones humides de Hutuo.

Ces performances sont des objectifs annoncés par l’éditeur, pas les résultats d’un test de Menow. L’intérêt à surveiller sera leur tenue au cours des batailles chargées en effets, où les reflets, les flammes et les déplacements peuvent solliciter simultanément la console.

Le studio mentionne aussi une réduction des à-coups dans les combats et un chargement des éléments du décor en arrière-plan optimisé. Le bénéfice attendu touche les transitions, les donjons et les déplacements rapides. Aucun temps de chargement chiffré n’est fourni. Les gâchettes adaptatives et les vibrations de la DualSense doivent, de leur côté, accompagner les arcs et les chocs entre armes.

Les doubles lances viendront après la région

Le style de combat aux doubles lances est annoncé pour la fin novembre. Sa direction et sa chorégraphie sont confiées à Yuen Woo-ping, connu notamment pour son travail sur Tigre et Dragon. Le système alternera entre des lances légères orientées vers l’offensive et des lances lourdes capables de briser les postures.

La mise à jour anniversaire du 13 novembre prévoit également des récompenses et de nouveaux modes de jeux de plateau, dont Horse Racing Chess et Jianghu Tactics. L’éditeur ne détaille pas encore ici l’ensemble des récompenses ni leurs conditions d’obtention.

2 novembre : émission spéciale anniversaire, avec de nouvelles présentations de Hutuo.

émission spéciale anniversaire, avec de nouvelles présentations de Hutuo. 13 novembre : arrivée de la région et de la mise à jour anniversaire.

arrivée de la région et de la mise à jour anniversaire. Fin novembre : lancement annoncé des doubles lances, sans jour précis à ce stade.

L’émission du 2 novembre doit montrer davantage de gameplay de Hutuo. Ce sera le prochain rendez-vous pour découvrir ces champs de bataille en mouvement, avant leur ouverture onze jours plus tard.