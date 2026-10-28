Cocoon 3.1 simplifie la suspension des jeux sur certaines consoles Android

Appuyer sur Home, suspendre son jeu, puis le reprendre à la manette : Cocoon 3.1 rapproche certaines consoles Android d’une navigation de console. La mise à jour du 26 octobre ajoute cette intégration sur du matériel compatible et revoit aussi les grilles, la mémoire et les commandes à deux écrans.

Le bouton Home devient un point de passage entre les jeux

Les notes officielles de Cocoon 3.1, datées du 26 octobre, décrivent le fonctionnement d’Enhanced Device Access. Une pression sur Home suspend le jeu et conserve un aperçu. Depuis cette vue, A reprend la partie, X la ferme, tandis qu’une nouvelle pression sur Home permet de revenir au jeu.

Le raccourci garde le joueur dans le même langage de commandes. Plus besoin de chercher au toucher une petite action Android entre deux parties : reprendre et fermer utilisent des boutons identifiés. Le gain recherché est cette fluidité de navigation, pas une modification du jeu lui-même.

AYN, Retroid et certains AYANEO sont concernés

Ce fonctionnement concerne des consoles AYN, Retroid et certains modèles AYANEO pris en charge. Il ne s’agit pas d’une capacité garantie sur tous les téléphones et toutes les machines Android. Le launcher peut proposer son interface sans bénéficier partout du même niveau d’intégration au système.

Il faut aussi distinguer suspendre une session et créer une sauvegarde durable. Une vue qui permet de reprendre un jeu ne dispense pas d’utiliser ses sauvegardes normales. Les notes de version ne promettent pas de restaurer indéfiniment une partie après un redémarrage ou une fermeture : présenter cette fonction comme un système universel de sauvegardes instantanées serait excessif.

Cocoon 3.1 améliore également le redimensionnement des grilles à la manette ou au toucher, son système de mise à jour et sa gestion de la mémoire sur les appareils plus modestes. Sur les machines à deux écrans, une commande d’échange des écrans est prévue. Ces changements ciblent des gestes récurrents plutôt qu’une promesse de performances supplémentaires dans les jeux.

Sur les appareils à deux écrans, une commande permet aussi d’échanger les affichages. Le bénéfice annoncé porte sur la navigation et la continuité des commandes. Il dépend de la prise en charge de la machine par Enhanced Device Access, sans promesse de fréquence d’images supplémentaire dans les jeux.