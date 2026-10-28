Terrible Lizards mêle dinosaures inquiétants et parkour avant sa sortie du 29 octobre

Terrible Lizards ne compte pas seulement vous faire fuir ses dinosaures : il veut que cette fuite ait le rythme d’un jeu de plateformes. Course sur les murs, glissades et prises de rebords accompagnent son horreur à la première personne. À deux jours de la sortie annoncée le 29 octobre, WDR explique ce mélange sur le PlayStation Blog.

Le joueur dispose de mouvements, pas seulement d’une cachette

Dans un entretien publié le 27 octobre sur le PlayStation Blog, John Gelardi de WDR présente un jeu où le parkour occupe une place importante. Les déplacements comprennent les sauts, les glissades, la course sur les murs et les prises de rebords. Des outils permettent aussi d’agir sur l’environnement.

Donner de la mobilité au personnage change ce qu’une scène peut lui demander. Un obstacle devient un itinéraire possible ; le danger impose de lire le décor assez vite pour trouver une sortie. C’est le pari de conception de l’équipe, sans préjuger du confort ou de la précision des commandes dans le jeu final.

Des dinosaures familiers, puis volontairement dérangeants

L’équipe revendique l’influence de la fascination pour les dinosaures des années 1990, tout en cherchant à déformer des silhouettes familières. La reconnaissance joue ici un rôle : on croit connaître l’animal, puis certains détails rendent cette assurance moins confortable. Le projet vise donc autre chose qu’une simple visite de parc préhistorique.

Les créateurs viennent d’un travail sur YouTube et présentent Terrible Lizards comme leur premier jeu. Cette origine explique une partie du projet, sans permettre de déduire à l’avance la qualité de ses niveaux ou de ses contrôles. Le passage d’une image inquiétante à un espace dans lequel on joue impose d’autres contraintes, notamment la lisibilité du trajet et des réactions possibles.

Le développeur annonce le 29 octobre ; le prix et les éditions locales doivent être consultés sur les boutiques correspondantes. Sans essai du jeu, la proposition tient déjà dans ce contraste : des silhouettes préhistoriques inquiétantes face à un personnage qui peut parcourir le décor au lieu de seulement s’y cacher.