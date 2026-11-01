Windows : ce que votre PC fait juste avant un arrêt forcé avec le bouton d’alimentation

Un PC figé, un écran noir, puis un appui prolongé sur le bouton d’alimentation : le geste paraît couper court à toute activité. Windows peut pourtant profiter des dernières secondes pour conserver des indices sur la panne. Raymond Chen, ingénieur chez Microsoft, décrit ce mécanisme dans un billet publié le 29 octobre.

Windows tente de garder une trace du blocage

Dans le scénario détaillé par l’ingénieur, le système détecte l’appui prolongé avant la coupure matérielle et tente de créer un instantané de la mémoire du noyau. Ces données de diagnostic peuvent ensuite rejoindre le service de rapport d’erreurs au prochain démarrage.

Chen évoque une détection après huit secondes et une coupure à douze secondes. Ces délais décrivent son exemple : les réactions du bouton varient selon le matériel. L’idée à retenir est la courte fenêtre laissée au système pour documenter le problème.

Un rapport peut rester incomplet

Quelques secondes ne suffisent pas toujours à terminer cet enregistrement, précise Raymond Chen sur le blog Microsoft. Un ordinateur qui s’éteint brutalement peut donc laisser moins d’informations qu’espéré aux équipes chargées du diagnostic.

Un écran noir peut cacher plusieurs pannes différentes

Les rapports distinguent notamment les cas où l’affichage ne contient que des pixels noirs. Le problème peut venir d’un pilote vidéo, du composant chargé de composer l’image ou d’un logiciel qui ne dessine plus rien. Un même symptôme visible ne désigne donc pas une cause unique.

Ce mécanisme relève du diagnostic des blocages, pas d’une nouvelle procédure d’arrêt destinée à remplacer la commande habituelle. Le billet explique surtout pourquoi un ordinateur apparemment inerte peut encore accomplir une dernière opération avant de perdre son alimentation.