Windows 11 : le mode Xbox teste des réglages rapides pour éviter de quitter l’interface gaming

Changer un réglage réseau ou une connexion Bluetooth sans quitter l’interface gaming : Microsoft veut rendre cette opération plus simple dans le mode Xbox de Windows 11. Une préversion du 30 octobre ajoute les réglages rapides à sa barre de navigation. La nouveauté vise le confort entre deux parties, plutôt que les performances des jeux.

Les réglages de Windows arrivent dans le mode Xbox

La build expérimentale 26340.9843 introduit l’ensemble des réglages rapides de la barre des tâches dans la navigation de Gaming Task View. Microsoft annonce ainsi un accès à ces commandes sans avoir à sortir du mode Xbox.

Pour le joueur, l’intérêt est de réduire les allers-retours avec le bureau. Reconnecter un accessoire ou ajuster un réglage du PC interrompt moins le parcours lorsque la commande se trouve déjà dans l’interface utilisée pour jouer. Le changement concerne l’accès aux outils du système ; la note ne promet aucun gain d’images par seconde.

Un essai réservé aux Windows Insiders

Les notes officielles de Microsoft décrivent un déploiement progressif auprès des testeurs du canal Experimental. La présence de la build ne suffit donc pas à assurer que chaque nouveauté apparaît immédiatement.

Ce n’est pas encore une mise à jour pour tous les PC

Microsoft rappelle que les fonctions expérimentales peuvent évoluer, disparaître ou rester limitées aux préversions. Aucun calendrier général n’accompagne cette commande. Sur un PC équipé de la version stable, son absence est donc normale.

Ce petit ajout touche un point concret de l’ergonomie gaming : retrouver les commandes utiles au bon endroit. Il faudra attendre la suite du déploiement pour savoir quand ce raccourci rejoindra éventuellement les machines du grand public.