Le réglage qui retire les suggestions web de Windows 11 arrive sur davantage de PC. Voici où le chercher et ce qui reste lié à vos comptes.

Windows 11 : le réglage pour retirer les résultats web arrive sur davantage de PC

Ouvrir une application sans tomber sur une page web devient plus simple dans Windows 11. Le réglage permettant de masquer les suggestions du Web apparaît sur davantage de PC cette semaine, selon les observations publiées par Windows Latest le 28 octobre. Son activation reste manuelle, et tous les ordinateurs ne disposent pas encore des mêmes options.

Deux interrupteurs pour séparer vos applications des suggestions

La fonction avait déjà commencé à être distribuée en août. La nouveauté rapportée aujourd’hui est son élargissement, pas la disparition de Bing dans Windows. Menow avait présenté le principe d’une recherche débarrassée des résultats web lors de sa préparation.

Sur les machines où le réglage est présent, la prise en main de Windows Latest situe les commandes dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche. La section consacrée aux suggestions permet de désactiver séparément les recherches web et les propositions du Microsoft Store. Les libellés peuvent varier avec la langue de Windows.

Couper le Web ne retire pas les documents de vos comptes

Couper les résultats du Web permet de recentrer la recherche sur ce que l’on cherche à ouvrir. Mais l’autre commande, celle du Store, sert à retirer les suggestions d’applications à installer. Pour une personne qui utilise surtout Démarrer comme lanceur de logiciels, désactiver ces deux catégories évite de mélanger applications présentes et propositions extérieures.

Les contenus associés à vos comptes forment encore une autre catégorie. Windows peut rechercher dans des services liés au compte Microsoft ou professionnel. Retirer les suggestions web ne suffit donc pas à limiter automatiquement tous les résultats aux fichiers stockés sur le disque. Ce choix dépend de vos usages : un document OneDrive peut être précisément le résultat recherché.

Le bénéfice le plus facile à constater est le tri des résultats : les logiciels installés se retrouvent moins mêlés aux suggestions extérieures. La réactivité dépend aussi du stockage, de l’index et de la configuration du PC ; Menow n’a pas mesuré de gain de vitesse.

Pour contrôler le résultat, fermez puis rouvrez la recherche et saisissez le nom exact d’une application installée. Si les interrupteurs sont absents, la procédure observée ne s’applique pas encore à votre machine. Le déploiement progressif explique cette différence ; aucune modification du registre n’est nécessaire pour vérifier leur présence.