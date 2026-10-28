Final Cut Pro et Pixelmator : Creator Studio simplifie les allers-retours entre montage et retouche

Final Cut Pro échange directement ses images avec Pixelmator, tandis que MotionVFX et les outils de Logic enrichissent Creator Studio en novembre.

Retoucher une image du montage puis la retrouver automatiquement dans le projet : c’est l’un des changements les plus concrets annoncés pour Creator Studio. En novembre, Apple rapproche Final Cut Pro et Pixelmator Pro, ajoute MotionVFX au montage et renforce les outils de Logic Pro. La mise à jour est incluse pour les abonnés existants.

Une image de la timeline peut passer directement dans Pixelmator

Apple décrit un aller-retour direct entre les deux applications : l’éditeur ouvre une image de la timeline dans Pixelmator Pro, la modifie, puis enregistre. Les changements reviennent dans le projet Final Cut, sans réimportation manuelle.

L’intérêt est de garder le montage et ses visuels liés. Un visuel placé dans une séquence peut demander un ajustement après son intégration ; garder un chemin de retour vers le projet évite de traiter la retouche comme un élément complètement séparé. Menow n’a pas testé cette version et ne mesure donc pas de temps gagné.

Pixelmator reçoit aussi Generate Fill, qui permet de sélectionner une zone puis de décrire une modification. Les éléments produits peuvent être placés sur un nouveau calque avec masque. L’intérêt de ce choix est de conserver une marge de retouche après la génération, plutôt que d’obtenir seulement une image fusionnée.

Titres, effets et vidéos deviennent accessibles dans le montage

Le logiciel de montage sur Mac intègre des contenus MotionVFX : modèles, titres, transitions et outils d’effets visuels. Le Content Hub devient également accessible depuis Final Cut, avec des vidéos, photos et arrière-plans sélectionnés par Apple.

Ces deux ajouts répondent à des besoins différents. Les modèles et effets servent à construire l’habillage ; les médias fournissent de la matière à placer dans la séquence. Leur présence au même endroit réduit les passages entre bibliothèques et logiciels, sans remplacer le choix éditorial du monteur.

L’annonce prévoit aussi davantage de réglages pour les animations par images clés et la possibilité de détacher des clips de la trame principale pour les placer librement. La liste détaillée figure également dans le relevé des nouveautés de GSMArena.

Logic Pro cherche à retrouver plus vite le bon son

Dans Logic Pro sur Mac, le navigateur réunit boucles, instruments et réglages d’effets. Un outil d’analyse locale classe les sons et peut rapprocher une boucle de contenus compatibles. Stem Splitter permet aussi d’isoler, remplacer ou rééquilibrer des parties de batterie sans disposer des pistes originales séparées.

Pour les musiciens intéressés par le nouvel assistant de Logic, Apple fixe une condition distincte : bêta en anglais américain, sur Mac compatible Apple Intelligence sous macOS 27 au minimum. Les fonctions de montage et de retouche doivent être examinées avec leurs propres prérequis. Le choix utile consiste donc à identifier l’étape que l’on veut simplifier — retoucher un plan, l’habiller ou travailler son son — avant de juger la mise à jour comme un bloc unique.