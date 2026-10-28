GitHub Copilot généralise les autorisations assistées dans ses outils de développement

GitHub Copilot peut désormais trier certaines demandes de permission avant de vous interrompre. Le mode assisté, généralisé le 26 octobre dans la CLI, l’application Copilot et Visual Studio Code, approuve automatiquement les actions classées comme clairement sûres. Les autres continuent d’attendre une validation humaine.

Commandes, fichiers et URL passent par une évaluation

Le journal officiel du 26 octobre précise le périmètre : lorsqu’un agent demande à exécuter une commande, à accéder à un chemin du système de fichiers ou à ouvrir une URL, un grand modèle de langage évalue la demande. Les actions classées comme clairement sûres peuvent se poursuivre automatiquement ; les autres attendent une approbation.

Ce réglage délègue le tri d’une partie des demandes, pas une autorisation illimitée. Il se situe entre la confirmation systématique et l’acceptation de tout. Comme l’évaluation repose sur un modèle, son activation doit être comprise comme un choix de contrôle du travail de l’agent, sans promesse d’infaillibilité.

Le mode s’active depuis les commandes de permissions

Copilot CLI : ouvrir /permissions , puis choisir le mode assisté.

: ouvrir , puis choisir le mode assisté. Application Copilot : passer par le sélecteur de mode, puis les permissions des outils.

: passer par le sélecteur de mode, puis les permissions des outils. Visual Studio Code : choisir les autorisations assistées dans le sélecteur de permissions.

Ces commandes sont celles du service décrit, pas des réglages de sécurité généraux de Windows ou macOS. Leur effet porte sur les demandes de l’agent. Un utilisateur qui souhaite conserver une confirmation manuelle doit donc regarder le mode actif dans sa session, plutôt que supposer que toutes les interfaces conservent toujours le même choix.

Les entreprises peuvent fixer le mode par défaut, interdire « Allow All » tout en conservant le mode assisté, ou désactiver ce dernier séparément. Si le réglage prévu est indisponible ou interdit, la session revient à l’approbation manuelle. Le développeur choisit ainsi dans un cadre que son organisation peut définir.