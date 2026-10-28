Home Assistant OS 18.4 corrige des régressions réseau, Bluetooth et USB

Home Assistant OS 18.4 corrige plusieurs régressions de la version 18.3, notamment sur le réseau, le Bluetooth et le stockage USB. Publiée le 27 octobre, cette version de fiabilisation cible des contrôleurs précis. Leurs références aident à comprendre quels incidents elle peut effectivement résoudre.

Des contrôleurs Realtek figurent parmi les corrections

Les notes officielles sur GitHub mentionnent notamment des corrections liées aux VLAN avec certains contrôleurs Realtek et la prise en charge d’un adaptateur Bluetooth RTL8761B identifié en USB par 0bda:a728. Le noyau passe de la branche 6.18.45 à Linux 6.18.58.

Une panne au niveau de l’hôte peut perturber plusieurs intégrations à la fois, même si les équipements domotiques fonctionnent. Les références des contrôleurs évitent d’attribuer trop vite le problème à chaque objet connecté. Elles délimitent aussi le correctif : une puce citée ne représente pas tout le matériel Bluetooth.

Certains stockages USB changent de mode de communication

Sur Raspberry Pi, les notes citent des périphériques ASMedia, dont l’Argon ONE et l’ASM235CM. Le traitement retenu désactive UAS pour les configurations concernées et revient à un mode de stockage USB plus classique. C’est une mesure de compatibilité : le but est de retrouver un fonctionnement fiable avec ces contrôleurs.

La version comprend aussi des ajustements de démarrage avec U-Boot et actualise plusieurs composants système. Ils appartiennent à Home Assistant OS, le système qui héberge l’installation. Le numéro 18.4 ne doit pas être confondu avec celui de Home Assistant Core ni avec une version d’intégration particulière.

Le numéro 18.4 désigne l’OS, pas Home Assistant Core ni une intégration. Pour rapprocher la mise à jour d’une panne, il faut donc connaître le système installé et le matériel branché. Les notes sont particulièrement utiles si de nouveaux symptômes sont apparus après le passage à 18.3.