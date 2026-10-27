iMac M6 : le Wi-Fi 7 arrive, mais l’Ethernet plus rapide dépend du modèle choisi

Le nouvel iMac M6 passe au Wi-Fi 7 et au Bluetooth 6, mais toutes ses évolutions de connectique ne sont pas accessibles sur la configuration de départ. Présenté par Apple le 27 octobre, l’ordinateur tout-en-un commence à 1 799 € en France. Pour obtenir l’option Ethernet 2,5 Gigabit, il faudra choisir le modèle supérieur, puis sélectionner cette option.

Cette différence risque de compter davantage qu’un simple nombre de cœurs pour les personnes qui transfèrent régulièrement de gros fichiers sur leur réseau domestique. Les précommandes ouvrent le 28 octobre et les premières disponibilités sont annoncées pour le 6 novembre. D’ici là, les deux configurations méritent d’être comparées au-delà du nom commun « iMac M6 ».

Le modèle à 1 999 € ouvre l’accès à davantage d’options

Apple commercialise un premier modèle avec CPU et GPU à 10 cœurs, à partir de 1 799 €. La version dotée d’un CPU et d’un GPU à 12 cœurs commence à 1 999 €. Ce supplément ouvre l’accès à certaines options et modifie l’équipement fourni, sans rendre toutes les options gratuites.

Configuration annoncée Prix France à partir de Différences utiles CPU 10 cœurs et GPU 10 cœurs 1 799 € Configuration d’entrée ; clavier avec Touch ID disponible en configuration optionnelle. CPU 12 cœurs et GPU 12 cœurs 1 999 € Quatre ports USB-C Thunderbolt 4 ; Touch ID de série ; options Ethernet 2,5 Gigabit et écran nano-texturé accessibles.

La fiche d’annonce française réserve explicitement le 2,5 Gigabit Ethernet en option au modèle 12 cœurs. Acheter simplement l’iMac à 1 999 € ne suffit donc pas à conclure que cette connexion plus rapide est incluse dans le prix affiché.

Le réseau plus rapide intéressera surtout les transferts locaux

Une liaison Ethernet à 2,5 Gbit/s peut apporter de la marge pour échanger de gros fichiers avec un NAS, un stockage relié au réseau, ou une autre machine. Pour en bénéficier, les équipements situés sur ce trajet doivent eux aussi prendre en charge le débit correspondant. Le port de l’ordinateur n’accélère pas à lui seul une ancienne box ou un stockage qui constitue déjà le goulot d’étranglement.

Le même raisonnement vaut pour le Wi-Fi 7 : son intérêt dépend du réseau auquel l’iMac se connecte. Ce changement prépare l’ordinateur à des installations sans fil récentes, mais la vitesse d’un abonnement Internet reste une limite distincte. Une nouvelle puce réseau ne modifie pas le contrat souscrit chez l’opérateur.

Pour un usage centré sur le Web, les documents et les appels vidéo, l’option Ethernet plus rapide n’est donc pas automatiquement le critère décisif. Elle prend davantage de sens pour un poste de travail qui doit régulièrement déplacer des bibliothèques photo, des vidéos ou des sauvegardes entre appareils compatibles.

La puce M6 progresse, l’écran conserve son format

À l’intérieur, la puce M6 reçoit des accélérateurs neuronaux dans les cœurs graphiques et un double Neural Engine à 16 cœurs. Apple met en avant des gains pour la retouche, le montage et les modèles d’IA exécutés sur l’appareil. Le constructeur annonce aussi un stockage jusqu’à deux fois plus rapide que sur la génération M4 utilisée dans sa comparaison.

Ces gains proviennent des tests d’Apple et ne constituent pas une mesure indépendante de l’iMac par Menow. Ils renseignent sur les usages ciblés par cette génération : création et calcul local, plutôt qu’un changement radical du format de l’ordinateur.

L’écran reste un Retina 4,5K de la classe 24 pouces, avec une diagonale réelle de 23,5 pouces. Sept couleurs sont proposées. Le traitement nano-texturé, destiné notamment à réduire les reflets, est lui aussi une option du modèle 12 cœurs. Un acheteur qui travaille face à une fenêtre aura donc un autre choix de configuration à examiner, distinct de la puissance du processeur.

Une facture à comparer une fois les options ajoutées

Les tarifs de 1 799 € et 1 999 € sont des points de départ officiels français. Le coût du modèle effectivement commandé dépendra des options retenues. Apple annonce également des tarifs Éducation pour les personnes éligibles, à partir de 1 739 € et 1 879 € respectivement.

Le modèle supérieur constitue ainsi le passage obligé vers le réseau filaire à 2,5 Gbit/s ou l’écran nano-texturé. Dans les deux cas, le prix de 1 999 € n’est que le début de la configuration : l’option choisie vient ensuite. C’est ce total, avec la connectique effectivement commandée, qui permet de comparer les deux machines.