L’iMac M6 arrive : puce, ports et réseau distinguent les configurations

L’iMac passe au M6 sans changer de format. Derrière son écran de 24 pouces, Apple renouvelle la puce, le Wi-Fi et les options de réseau filaire. Les précommandes ouvrent le 28 octobre, mais le choix ne se résume pas au processeur : ports et Ethernet varient aussi selon la configuration.

Les deux versions du M6 ne proposent pas la même connectique

La présentation officielle du 27 octobre conserve une dalle Retina 4,5K de 24 pouces, annoncée à 500 nits, et sept couleurs. Le M6 existe ici avec un CPU et un GPU de dix cœurs, ou de douze cœurs. La gamme monte jusqu’à quatre ports Thunderbolt 4 selon la version.

Le détail est utile pour un ordinateur qui doit accueillir du stockage externe, une interface audio et des écrans. Un port disponible n’est pas seulement une ligne de fiche technique : il peut éviter de dépendre d’un concentrateur supplémentaire. À l’inverse, une personne qui utilise peu d’accessoires n’a pas forcément besoin de la configuration la plus fournie.

Wi-Fi 7 et Ethernet plus rapide, à condition d’avoir le réseau adapté

L’iMac reçoit le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Apple propose également de l’Ethernet 2,5 Gbit/s via l’adaptateur secteur, avec des conditions d’équipement qui varient selon la configuration. La présence d’une prise et le débit maximal de cette prise doivent être examinés séparément.

Un lien réseau plus rapide est surtout intéressant si le reste de l’installation peut suivre : routeur, commutateur, stockage distant et abonnement Internet peuvent chacun limiter le débit utile. Le Wi-Fi 7 de l’ordinateur ne transforme donc pas automatiquement une ancienne box en réseau de dernière génération. Le bénéfice peut aussi concerner les échanges locaux de gros fichiers, indépendamment du débit Internet.

Les promesses de performances demandent de regarder le point de comparaison

Apple annonce un stockage jusqu’à deux fois plus rapide et des gains pour les traitements d’IA locaux. Ces chiffres sont ceux du constructeur, attachés à ses tests et aux machines comparées.

Les comparaisons d’Apple restent attachées aux tâches et aux générations qu’il a retenues. Un gain dans un logiciel précis n’annonce pas la même accélération pour tout le bureau. Le point de départ compte autant : remplacer un ancien iMac Intel et renouveler un modèle Apple silicon récent posent deux questions différentes.

La disponibilité est annoncée pour le 6 novembre. Les prix américains ne doivent pas être lus comme des tarifs français TTC. Pour comparer les deux niveaux de gamme, mieux vaut aligner la variante du M6, les ports, le réseau, la mémoire et le stockage : c’est cet ensemble qui déterminera la place de la machine dans une installation existante.