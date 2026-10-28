Tailscale SSH : des utilisateurs autorisés pourraient dépasser leurs droits locaux

Tailscale reconnaît un risque d’élévation de privilèges dans son service SSH. Dans certaines configurations, une personne déjà autorisée à se connecter pourrait dépasser les droits de son utilisateur local. L’éditeur recommande de resserrer les accès et propose une mesure ciblée sur la redirection SSH, en attendant ses correctifs.

Une connexion autorisée pourrait dépasser les droits locaux

Dans son point d’enquête publié le 26 octobre, Tailscale indique que certains utilisateurs connectés par Tailscale SSH pourraient exécuter des actions au-delà des permissions de leur compte local. Le périmètre exact des configurations concernées reste en cours d’examen.

Le réseau privé et les permissions locales protègent deux frontières différentes. Une connexion peut être légitime alors que les actions exécutées ensuite dépassent les droits du compte. L’enquête porte sur ce second niveau, ce qui rend la revue des personnes et appareils déjà autorisés particulièrement pertinente.

La redirection SSH peut être désactivée sans couper tout le service

Tailscale recommande de revoir les accès SSH et de les limiter aux utilisateurs et appareils nécessaires. Lorsque la redirection n’est pas utilisée, l’éditeur propose TS_SSH_DISABLE_FORWARDING=1 dans l’environnement du service tailscaled , suivi d’un redémarrage du service. Selon lui, cette mesure atténue plusieurs des problèmes les plus sérieux.

Il s’agit d’une mesure ciblée : elle désactive la redirection, pas tout Tailscale SSH. Dans une infrastructure qui utilise effectivement cette fonction, sa suppression peut modifier des usages légitimes. La recommandation doit donc être appliquée par la personne qui administre le service et connaît les flux attendus.

Le communiqué consulté visait une version corrigée pour la fin du 27 octobre, sous réserve de tests, sans en donner encore le numéro. Tailscale ne recommande pas une désactivation générale de SSH. Le suivi officiel doit servir à identifier la version corrigée : l’annonce d’une échéance n’établit pas qu’elle a déjà été publiée.