Windows 11 26H2 est disponible pour les PC éligibles : comment vérifier le vôtre

Windows 11 26H2 est proposé aux PC éligibles. Vérifiez Windows Update et comprenez la différence entre activation rapide et protection de compatibilité.

Windows 11 26H2 atteint désormais l’ensemble des appareils éligibles, selon l’état de déploiement publié par Microsoft le 28 octobre. Pour les PC déjà sous 24H2 ou 25H2, le passage peut se faire par un petit paquet d’activation. L’information ne veut pas dire qu’un ancien ordinateur incompatible devient soudain pris en charge, ni qu’il faut forcer une installation absente de Windows Update.

Une offre plus large, avec des protections de compatibilité toujours possibles

La page de suivi officielle annonce la disponibilité pour les machines éligibles. Microsoft conserve aussi des protections de compatibilité lorsque certaines configurations présentent un problème connu. Une mise à jour ouverte largement et une mise à jour proposée à votre PC précis restent donc deux informations différentes.

Pour vérifier, ouvrez Paramètres > Windows Update > Rechercher des mises à jour. Si la version 26H2 apparaît, l’option de téléchargement et d’installation permet de lancer le passage. Sur un ordinateur professionnel, les règles de l’organisation peuvent également déterminer le calendrier.

Pourquoi le changement de version peut être rapide

L’historique Microsoft en français explique que 26H2 partage la base de maintenance des versions récentes. Pour de nombreux appareils, un package d’activation déverrouille les éléments déjà préparés par les mises à jour mensuelles, avec un téléchargement réduit et un redémarrage.

Cela aide à comprendre pourquoi deux mises à niveau portant un nouveau numéro peuvent prendre des temps très différents. Une activation sur une base récente n’effectue pas le même travail qu’une réinstallation complète. Le débit, les mises à jour préalables et la configuration influencent néanmoins la durée réelle ; aucun délai universel de cinq minutes ne peut être promis.

Menow a déjà détaillé les vérifications avant d’installer 26H2. Ce nouvel état de déploiement change surtout le nombre de machines susceptibles de voir l’offre. Si 26H2 apparaît dans Windows Update, vous disposez d’une proposition adaptée à votre machine. Avant de la lancer, gardez la page des problèmes connus à portée de main pour vos périphériques et logiciels indispensables.