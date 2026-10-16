Photos sur Windows 11 change : nouvelle galerie, éditeur natif et images iCloud réunies

Retrouver une photo sans se rappeler si elle se trouve sur le PC, dans OneDrive ou dans iCloud : c’est l’un des usages visés par la nouvelle application Photos de Windows 11. Microsoft refait la galerie, l’éditeur et la visionneuse, avec une interface native et davantage de formats éditables. Les Windows Insiders commencent à recevoir ces nouveautés ; le déploiement général viendra ensuite.

Les photos du PC, de OneDrive et d’iCloud dans une seule galerie

La nouvelle galerie Photos associe les fichiers locaux aux images de OneDrive et d’iCloud. L’objectif est de parcourir une collection sans devoir se souvenir de l’endroit où chaque cliché est rangé. Microsoft ajoute des filtres, la recherche par personnes et une recherche formulée en langage naturel.

Pour iCloud, l’application iCloud pour Windows sert de passerelle avec la photothèque Apple. L’intégration n’oblige pas à déplacer toute cette collection dans OneDrive. Microsoft précise que l’on peut continuer à utiliser Photos pour les fichiers du PC et iCloud sans se connecter à OneDrive.

Une galerie commune ne télécharge pas forcément tous les originaux sur l’ordinateur. Les contenus présents sur l’appareil restent consultables hors connexion ; les éléments uniquement disponibles dans un service en ligne dépendent de leur téléchargement. Avant un déplacement, vérifiez que les originaux dont vous aurez besoin sont bien accessibles sur le PC.

HEIC, WebP et HDR : l’éditeur natif élargit ses possibilités

Microsoft a reconstruit l’éditeur avec WinUI 3, sa technologie d’interface Windows. Les outils sont organisés autour du recadrage, des améliorations, des réparations et des effets. L’annonce détaille aussi l’édition HDR, HEIC et WebP, ainsi que la suppression d’objets et les possibilités de modification de l’éclairage.

Sur un PC où arrivent les images d’un téléphone, pouvoir éditer directement le format reçu évite une étape de conversion lorsque celui-ci est pris en charge. Le grand écran laisse aussi davantage de place pour cadrer et corriger une photo. Les formats acceptés, la disponibilité d’un outil et ses éventuels prérequis restent à distinguer ; toute fonction d’IA annoncée ne doit pas être considérée comme identique sur chaque configuration.

Une ouverture plus rapide selon les tests de Microsoft

La visionneuse native reçoit une présentation plus centrée sur l’image, une navigation revue et des informations utiles comme les caractéristiques du fichier. Microsoft annonce un lancement jusqu’à 30 % plus rapide, tandis que l’éditeur démarrerait 25 % plus vite.

Ces pourcentages viennent des mesures internes de Microsoft, comparées à Photos version 2026.11060 dans des conditions contrôlées sur plusieurs PC x64 et ARM64. Ils décrivent le test du fabricant, pas un gain garanti sur un ordinateur particulier. La différence recherchée reste concrète : ouvrir une image depuis l’Explorateur, passer à la suivante et lancer une retouche avec moins d’attente.

Le déploiement commence chez les Windows Insiders

L’annonce du 15 octobre marque le début de la distribution de ces expériences auprès des Windows Insiders sous Windows 11. Microsoft prévoit d’élargir la disponibilité à tous les utilisateurs de Windows 11 plus tard dans l’année, sans fixer dans ce billet une date française distincte.

Si votre application affiche encore l’ancienne galerie, ce calendrier suffit donc à expliquer la différence. Il n’est pas nécessaire d’installer un fichier venu d’un site tiers pour forcer l’arrivée de la nouvelle interface. Vérifiez les mises à jour de Photos dans le Microsoft Store et les annonces correspondant à votre canal Windows ; une présentation officielle ne signifie pas que le déploiement est déjà terminé.