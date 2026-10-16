Windows 11 : KB5127648 peut empêcher d’activer Smart App Control sur certains PC

Vous voulez activer Smart App Control, mais l’option reste grisée dans Sécurité Windows ? Microsoft reconnaît ce symptôme sur certains PC après KB5127648. Le défaut touche l’activation d’une protection désactivée ; les machines où elle fonctionne déjà restent protégées. Avant de modifier un réglage, voici comment reconnaître le cas documenté.

Si Smart App Control est déjà actif, ce bug ne le désactive pas

Le problème apparaît dans les incidents connus de KB5127648, la mise à jour de sécurité du 13 octobre 2026. La fiche couvre Windows 11 24H2, 25H2 et 26H2. Sur les machines touchées, l’option destinée à activer Smart App Control n’est plus disponible dans l’application Sécurité Windows.

Il faut bien lire la condition donnée par Microsoft : le défaut concerne l’activation d’une fonction désactivée. Ce n’est pas une annonce de désactivation générale de l’antivirus, ni la preuve que toutes les protections de Windows ont cessé de fonctionner. Smart App Control constitue une protection contre l’exécution d’applications jugées dangereuses ou non fiables ; son état ne résume pas à lui seul celui du système.

Commencez par ouvrir Windows Update, puis l’historique des mises à jour, pour vérifier si KB5127648 a bien été installée. Notez également la version de Windows. Le nom du correctif compte davantage qu’une impression générale selon laquelle le problème a commencé « après une mise à jour ».

Ouvrez ensuite Sécurité Windows et sa rubrique de contrôle des applications et du navigateur. Relevez l’état affiché pour Smart App Control, sans désactiver une protection fonctionnelle pour essayer de reproduire le défaut. Si la fonction est déjà active, Microsoft indique explicitement que ce cas reste protégé.

Deux solutions temporaires en attendant le correctif

La fiche officielle donne deux possibilités pour rétablir l’activation : une modification du Registre ou, pour les postes gérés en entreprise, l’installation et la configuration de stratégies de groupe spécifiques. Microsoft précise que les deux stratégies indiquées doivent être installées et activées ensemble dans cette seconde méthode.

Ces deux voies modifient la configuration du système et demandent de suivre la procédure correspondant au poste. Pour un poste professionnel, transmettez la version de Windows, la référence KB et l’état de Smart App Control au service informatique. Pour un PC personnel, utilisez la procédure de Microsoft correspondant à votre cas, avec les précautions de sauvegarde qu’elle demande avant de toucher au Registre. Une commande trouvée dans un commentaire ou destinée à un autre incident n’est pas un remplacement fiable.

Au moment de cette vérification, Microsoft travaille encore à une résolution et annonce une correction dans une prochaine publication. La présence d’un contournement ne signifie donc pas que le défaut a déjà disparu de Windows Update. La fiche KB reste le point à surveiller pour connaître son changement de statut.