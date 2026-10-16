Kaleido 4 : E Ink promet 50 % de contraste en plus et de la vidéo à 18 images par seconde

Des couleurs qui ressortent mieux, des blancs plus lumineux et des pages qui réagissent plus vite : E Ink présente Kaleido 4 avec un programme très concret pour la lecture. Annoncée le 15 octobre, la plateforme doit apparaître d’abord dans le bloc-notes Hanvon M10C II. Aucun smartphone commercial équipé n’est annoncé dans ce communiqué.

Des graphiques plus distincts et des blancs moins ternes

Dans son communiqué officiel, E Ink annonce un volume de gamut doublé par rapport à la génération précédente, une réflectance du blanc améliorée de 15 % et un contraste en hausse de 50 %. Ce sont les chiffres du fabricant, pas des résultats issus d’un essai Menow.

Sur une planche de bande dessinée, le gamut détermine l’étendue des couleurs que l’écran peut reproduire. Dans un document technique, le contraste aide à séparer une annotation, un trait ou une zone sombre du fond clair. Les deux progrès répondent ainsi à des besoins différents, au-delà de la simple présence de couleur.

Cette évolution intéresse donc autant la lecture que l’annotation. Les carnets à encre électronique, déjà abordés dans notre test de la Kobo Elipsa 2E, cherchent justement à réunir ces usages sur une surface proche du papier.

La vidéo monte à 18 images par seconde

Les nouveaux algorithmes permettent, selon E Ink, une lecture vidéo jusqu’à 18 images par seconde. C’est une capacité supplémentaire pour des contenus animés ; elle ne transforme pas cette technologie en écran de tablette classique. À cette cadence, les mouvements rapides restent un usage différent de celui d’une vidéo fluide sur une dalle LCD ou OLED.

Le constructeur associe aussi la nouvelle plateforme à un fond de panier TFT oxyde et à un éclairage frontal revu. Sur le premier appareil Hanvon, le gain annoncé de 27 % pour le changement de page et le défilement dépend d’un ensemble comprenant également les technologies du partenaire.

Hanvon transforme la plateforme en carnet de travail

Le Hanvon M10C II combine l’écran avec un stylet sans batterie, la reconnaissance de caractères et des outils bureautiques utilisant l’IA. Le communiqué ne fournit ni tarif français ni calendrier de distribution dans l’Hexagone.

Pour comparer les futurs appareils, la présence de Kaleido 4 sera donc un indice utile, pas une fiche technique complète. Taille, définition, logiciel de lecture et qualité de l’éclairage resteront à examiner sur chaque modèle. Le changement annoncé concerne d’abord une plateforme d’affichage ; il ne met pas à niveau les liseuses déjà vendues.