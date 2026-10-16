RTX Spark démarre le 16 octobre : ce que NVIDIA change pour les PC Windows

Le nouveau pari de NVIDIA pour le PC Windows tient dans un même portable : monter une vidéo, faire tourner un modèle d’IA sur la machine et retrouver ses jeux. RTX Spark démarre ce 16 octobre autour d’un processeur Grace et d’un GPU Blackwell. Pour comprendre ce lancement, mieux vaut regarder ensemble le matériel, les logiciels et les modèles effectivement proposés.

Grace et Blackwell partagent la même réserve de mémoire

RTX Spark désigne une famille de machines reposant sur le superchip de NVIDIA. La présentation technique officielle indique, selon la configuration, jusqu’à 20 cœurs CPU Grace, 6 144 cœurs CUDA pour le GPU Blackwell et 128 Go de mémoire unifiée. Windows 11 est le système pris en charge.

Ce dernier point change la façon de lire les capacités mémoire. Une réserve unifiée sert plusieurs composants ; il ne faut pas additionner fictivement 128 Go de RAM et une seconde quantité identique de mémoire graphique. Pour les logiciels de création et les modèles d’IA, l’intérêt recherché est de pouvoir loger des ensembles de données importants dans une même architecture.

Ces composants prennent place dans de nouveaux ordinateurs complets. Un portable de création et un petit PC fixe ne feront pas nécessairement les mêmes compromis : le refroidissement, l’écran et la consommation pèseront dans le choix. Acheter une machine RTX Spark revient donc à choisir une configuration précise, pas à activer une fonction supplémentaire de Windows.

Des partenaires nombreux, des disponibilités à distinguer

NVIDIA confirme la date dans son billet de lancement du 15 octobre. Des démonstrations sont prévues dans plusieurs villes, notamment Berlin et San Francisco. La page produit présente des partenaires comme ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft et MSI.

Pour un achat en France, il reste nécessaire de contrôler la référence vendue, le marchand, le prix en euros et le délai de livraison. Un lancement de plateforme ne garantit ni un stock identique dans chaque pays ni l’ouverture simultanée de toutes les configurations. Aucun tarif français unique ne résume cette gamme.

L’IA locale demande surtout le bon modèle et assez de mémoire

L’argument central est l’exécution de modèles et d’agents d’IA locale sur la machine. NVIDIA annonce la disponibilité des outils de développement, dont CUDA et PyTorch, ainsi que des optimisations pour plusieurs applications d’agents dans son point sur l’écosystème logiciel. Le modèle Nemotron 3.5 Bolt 74B fait partie de cet ensemble.

Exécuter un modèle localement peut éviter l’envoi des données traitées à un service distant pour cette opération. Cela ne rend pas automatiquement chaque application hors ligne : un agent peut encore appeler un moteur de recherche, une API ou un service de stockage. Il faut examiner son fonctionnement et ses autorisations, plutôt que déduire sa confidentialité du seul matériel.

La réactivité dépend aussi du modèle, de sa quantification, de la longueur du contexte et du logiciel d’exécution. Les progrès sur les agents ne se réduisent d’ailleurs pas à la puissance matérielle : Menow a détaillé les travaux de Microsoft sur leur accélération. Ces approches logicielles et les nouvelles machines répondent à des niveaux différents du même besoin.

Une bibliothèque de jeux se vérifie titre par titre

NVIDIA annonce des centaines de jeux pris en charge dès le lancement, ainsi qu’un travail avec les fournisseurs de solutions anti-triche. Son billet consacré au gaming cite notamment Cyberpunk 2077, Fortnite, Marvel Rivals et World of Warcraft. Les technologies RTX, dont le ray tracing, DLSS et Reflex, font partie de la plateforme.

Pour un joueur, trois vérifications restent différentes : le titre démarre-t-il, son mode en ligne fonctionne-t-il et quelle cadence obtient-on avec les réglages voulus ? Une technologie de reconstruction ou de génération d’images complète cette évaluation, sans remplacer une mesure du rendu natif. La présence de quelques grands noms ne valide donc pas toute une bibliothèque.

Les premiers essais utiles seront donc ceux qui confrontent la machine à des usages reproductibles : montage d’un projet connu, vitesse d’un modèle local précisément nommé, performances d’un jeu avec résolution et réglages détaillés. RTX Spark rassemble ces trois ambitions dans un portable ; ce sont ces situations concrètes qui permettront de départager les configurations.