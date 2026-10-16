Windows 11 : un prototype des Paramètres apparaît dans le Microsoft Store

Sur le PC utilisé par Windows Latest, deux applications de réglages cohabitent désormais. L’une est intégrée à Windows 11 ; l’autre s’appelle Project Odeon et vient d’un paquet séparé. Cette expérimentation découverte le 16 octobre pose une question intéressante : certaines interfaces système pourraient-elles évoluer au rythme des applications du Store ?

Un prototype qui laisse les Paramètres en place

Dans son enquête originale, Gareth Smith décrit une installation dans une machine virtuelle Windows Insider. L’application distincte porte le nom de paquet Microsoft.ProjectOdeon, en version 1.0.9.0. Elle reproduit des pages familières et relève certaines informations du PC, tout en laissant l’application intégrée accessible.

Le journaliste relève aussi des pages inachevées et des informations qui diffèrent entre les deux interfaces. Un mode de prévisualisation utilise des données fictives. Les captures d’un tel mode ne constituent donc pas l’annonce d’un nouveau processeur, d’une future configuration minimale ou d’une version publique de Windows.

Le Store pourrait raccourcir le trajet des corrections

L’intérêt potentiel tient au canal de distribution. Une interface livrée comme application peut, en principe, recevoir ses propres corrections sans attendre une grosse évolution de Windows. Le mécanisme existe déjà pour les applications du Store : Microsoft documente leurs mises à jour automatiques.

Cette organisation offrirait plus de souplesse pour corriger une page ou ajuster une commande. Mais les réglages touchent au fonctionnement même du PC : leur distribution séparée demanderait aussi une gestion fiable des droits et un moyen d’accès de secours. Microsoft n’a pas annoncé de feuille de route pour Odeon.

Le rapprochement avec la migration des anciens réglages est tentant. Mais cette application expérimentale ne suffit pas à prouver que Microsoft accélère officiellement la suppression du Panneau de configuration, ni qu’une prochaine mise à jour l’effacera des PC.

Les Paramètres intégrés restent donc le point d’accès habituel, sans installation supplémentaire à rechercher. Odeon est pour l’instant un prototype observé, pas un nouvel outil à adopter.